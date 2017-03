FOTO: Latvijas uzņēmumi viesojas Apvienotajos Arābu Emirātos  

Ar jauniem kontaktiem un sadarbības partneriem ir noslēgusies uzņēmēju delegācijas vizīte Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Sadarbībā ar Kuveitu tiek saskatītas plašas iespējas tirdzniecības sakaru paplašināšanai, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Latvijas uzņēmēju vizīte Apvienotajos Arābu Emirātos norisinājās Latvijas Valsts Prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes ietvaros no 2017.gada 25.līdz 28.februārim. Biznesa vizītē piedalījās 62 Latvijas uzņēmumu pārstāvji no izglītības, pārtikas rūpniecības, IT, kokrūpniecības, transporta un loģistikas, metālapstrādes un mašīnbūves, būvniecības, arhitektūras un plānošanas, tūrisma, medicīnas un veselības aprūpes, ķīmiskās rūpniecības un citām nozarēm.

Latvijas biznesa delegācijai AAE notika biznesa forums un abu valstu uzņēmēju kontaktbirža, kā arī individuālās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Vizītes laikā LIAA direktors Andris Ozols un Arābu valstu līga, kas ir reģionāla neatkarīgu arābu valstu organizācija, kurā darbojas divdesmit divas valstis un četras novērotājvalstis, parakstīja saprašanās memorandu par Latvijas – Arābu uzņēmēju biznesa padomes izveidi.

A. Ozols uzskata, ka sadarbībai ar AAE perspektīvākās jomas ir pārtika, informācijas tehnoloģijas, tūrisms un medicīnas tūrisms, farmācija, kā arī būvniecība un izglītība.

Liels sadarbības potenciāls ir Latvijas pārtikas ražotājiem, kuri vizītes ietvaros piedalījās nacionālajā stendā starptautiskā pārtikas izstādē GulFood 2017.

Interesi par SIA Mottra produkciju ir izrādījusi gan pieczvaigžņu viesnīcu/restorānu ķēde, gan mazumtirdzniecības veikalu ķēde AAE; SIA Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, kas ir sertificēts atbilstoši AAE tirgum, ļoti tuvā nākotnē plāno uzsākt gaļas eksportu; AS Tukuma piens (Baltais), kas jau pusgadu eksportē uz AAE, pēc dalības Gulfood paplašinās eksporta produktu portfeli ar jauno produktu – proteīna jogurta kokteili.

Vizītes ietvaros vairākus vērtīgus kontaktus par apmācību organizēšanu Latvijā nodibināja Latvijas Universitāte, advokātu birojs Eterna Law uzsāka sarunas par tā iekļaušanu AAE juristu asociācijā. Tīro tehnoloģiju klasterim Cleantech Latvia notika vairākas tikšanās, kuru uzsāka sarunas par sadarbību nulles enerģijas ēku jomā, atkritumu pārvaldībā un ietekmes uz vidi novērtējumu izveidē industriālajiem uzņēmumiem. Juvelierizstrādājumu zīmols SIA Anita Sondore uzsāka sarunas par dizaina rotu kolekcijas izveidi un izstrādājumu pārdošanu veikalos.

AAE nekustamo īpašumu attīstītāji Bloom Holding ir ieinteresēti projektu īstenošanā Latvijā, un vizītes ietvaros uzsāka pārrunas ar arhitektu biroju Sarma & Norde. Tāpat AAE uzņēmums izrādīja interesi par SIA Mikrokods 3D modelēšanas pakalpojumiem, ar kuriem nekustamo īpašumu pircējiem būtu iespēja attālināti ēku aplūkot 3D vidē.

AAE uzņēmēji interesējās arī par investīciju veikšanu izglītības jomā, bioloģisko produktu ražošanā, par dažādu pārtikas produktu pārdošanu ES tirgū. Daudzi uzņēmumi Latviju izskata kā iespējamo centru, lai īstenotu savas ekonomiskās intereses.