Kā top?: Grieta zīmola svārki

Šajā piektdienā portāls db.lv ielūkojas zīmola Grieta darbnīcā, kur top svārki.

Biznesu zīmola radītāja Krista Jegorova sākusi pavisam nejauši. «Tā īsti šūt mācījusies neesmu, viss notika kaut kā netīšām, jo vidusskolas laikā ieraudzīju veikalā savus sapņu svārkus, melnus tilla, bet mamma nebija ar mieru tik dārgus svārkus pirkt un lika šūt pašai, Nekad neko vēl nebiju šuvusi, bet tik ļoti vajadzēja tos svārkus, ka nācās aizlienēt no vecmāmiņas šujmašīnu, tētis parādīja, kā tā darbojas un tad pēc loģikas un pāris neveiksmīgiem eksperimentiem tapa pirmie kārotie svārki,» viņa atminas.

Tad tiem uz lielo Ziemassvētku balli vajadzēja klāt arī topiņu, un tad jau āķis bija lūpā un viņa ķērusies pie svārku darināšanas draudzenēm un paziņām. Tajā pašā gadā notika arī pirmā ekperimentālā modes skate Liepājas Jauniešu mājā un zīmolam radās vārds Grieta. Ar laiku par Grietu zināja ne tikai draugu loks bet arī draugu draugi un sākās K. Jegorovas skolas laika mini bizness. Kad tika izveidoti zīmola sociālie konti un pasūtījumu skaits turpināja augt, viņa saprata, ka jādibina īsts uzņēmums un no 2015.gada vasaras Grieta ir oficiāls zīmols.

Iedvesmas grūdiens bija arī radiniekiem piederošā audumu bāze, no kuras ar idejām un iedvesmu izies pat tie kuriem apģērbu darināšana ir pilnīgi sveša, viņa stāsta. «Lai gan pamatprodukts, ar kuru mūs atpazīst tirgū aizvien ir midi garuma tilla svārki, tos palēnām papildina arī kleitas, topiņi un šobrīd aktuālas bomber jakas un to visu aizvien vieno pamatmateriāls tills. Jo paskatoties uz jaunatvesto tilla kalnu katru reizi rodas aizvien jaunas idejas ko vēl no tā darināt,» viņa stāsta.

Galerijā augstāk iespējams ielūkoties tapšanas procesā!