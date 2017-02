Kā top?: Mikroviļņu radio AS SAF Tehnika

Šajā piektdienā portāls db.lv viesojas AS SAF Tehnika, kur tiek izgatavoti mikroviļņu radio.

AS SAF Tehnika dibināta 1999.gadā, taču uzņēmuma vēsture ir daudz senāka par tā oficiālo dibināšanas datumu. Jau 90. gadu sākumā radioinženieris Didzis Liepkalns (šā brīža uzņēmuma Tehniskais direktors un valdes priekšsēdētāja vietnieks) radīja telekomunikāciju iekārtas, sākotnēji privātām vajadzībām, vēlāk arī apkārtnē esošajiem uzņēmumiem. 1994.gadā viņš radīja telefona līnijas pagarinātāju un video signāla pārraidītāju, izmantojot mikroviļņu radio - tie bija pirmie produkti, kuri tika pārdoti SAF zīmola paspārnē. Pirmais SAF komerciāli veiksmīgais produkts - AM-10, spēja nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz 2Mbps.

Iekārtas AM-10 popularitāte iedvesmoja attīstīt biznesu un pateicoties investīcijām, kuras nodrošināja Baltijas vadošie IT uzņēmumi, 1999.gadā radās a/s SAF Tehnika. Lai iekļūtu plašākā, ETSI standartu regulētā tirgū, tika radīta digitālā mikroviļņu radio sistēma CFM ar datu pārraides ātrumu no 8-34 Mbps, kura bija visu laiku veiksmīgākais SAF Tehnika produkts. Šīs radioaparatūras līnijas attīstību virzīja tajā laikā plaši izplatītie uztvērēja un raidītāja mikroviļņu moduļi, kurus izstrādāja Hewlett Packard. Pēc kāda laika SAF Tehnika nolēma ražot savus moduļus. Kopš šī brīža uzņēmums spēja ražot visus mikroviļņu radio elementus saviem spēkiem, nodrošinot lielisku ienesīgumu un konkurētspēju. Turpinājās darbs pie iekšējā bloka radīšanas. Pirmie aparatūras paraugi nodrošināja pārraides ātrumu 4x2 Mbit/s. Tālāk sekoja uzlabotas versijas ar 8x2 Mbit/s un 16x2 Mbit/s kapacitāti.

Uzņēmuma straujā attīstība uzsākās brīdī, kad situācija globālajā telekomunikāciju tirgū bija nelabvēlīga. Ievērojams investīciju kritums bezvadu datu pārraides sektorā negatīvi ietekmēja vairākus uzņēmumus šajā nozarē. Taču tas bija laiks, kad SAF Tehnika paplašināja savu produktu piedāvājumu, laižot klajā vairākus inovatīvus risinājumus, uzlaboja izpētes un izstrādes potenciālu, kā arī ievērojami paplašināja savu produktu izplatīšanas tīklu, palielinot uzņēmuma globālo ietekmi. 2004. gada maijā SAF Tehnika sāka kotēt uzņēmuma akcijas biržā ar vērtību par vairāk nekā 50 miljoniem eiro. Uzņēmums ir Rīgas fondu biržas (NASDAQ Riga). 2008. gadā uzņēmums laida klajā pirmo CFIP radio sistēmu - vienu no pasaules pirmajām hibrīda IP/TDM full outdoor iekārtām, kas vēlāk attīstījās par CFIP-106/108, tad par Lumina.

2016./2017. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 4,43 miljoni eiro, kas ir par 25%, jeb 0.89 miljoniem eiro vairāk nekā 2015./2016. finanšu gada otrajā ceturksnī, un par 13% vairāk nekā gada pirmajā ceturksnī. Otro ceturksni grupa noslēdza ar 425 tūkstošu eiro peļņu (neauditēta), kas ir par 112 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada 2. ceturksnī. Konsolidētais neauditētais 2016./2017. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir 826 tūkstošu eiro peļņa, tas ir par 221 tūkstoti vairāk, salīdzinot ar 605 tūkstošu eiro peļņu, kas bija grupas iepriekšējā 2015./2016. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts.

Galerijā augstāk iespējams aplūkot, kā top mikroviļņu radio AS SAF Tehnika!