Konferences Organizācijas un dati tiešraide  

2018. gada maijā spēkā stāsies jaunā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), kura definē personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu un būs saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus. Praksē tā nosaka striktākus pienākumus visām klientu un darbinieku datu ieguvē, apstrādē un glabāšanā iesaistītajām pusēm un paredz būtiski augstākus sodus par šo pienākumu nepildīšanu.

Programma

9.30 – 10.00 Reģistrācija

10.00 – 10.15 Konferences atklāšana

Jānis Maršāns, Izdevniecības Dienas bizness valdes loceklis

Rinalds Sluckis, Digital Mind valdes priekšsēdētājs

10.15 – 11.00 Regulas ieviešanas un uzraudzības plāni Latvijā – valsts perspektīva

Jekaterina Macuka, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore

11.00 – 11.30 Legal implications and consequences of GDPR (prezentācija angļu valodā)

Mindaugas Kiškis, zvērināts advokāts, advokātu biroja FORT partneris, Lietuva

11.30 – 12.00 5 praktiskas situācijas, ar kurām organizācijām var nākties saskarties no 2018. gada vidus

Artjoms Krūmiņš, ALSO Latvia risinājumu nodaļas projektu vadītājs

12.00 – 12.30 Digital Mind pieredze personas datu pārvaldībā

Rinalds Sluckis, Digital Mind valdes priekšsēdētājs

12.30 – 13.30 Pusdienas

13.30 – 14.00 Latvijas iedzīvotāju digitālo datu aizsardzības paradumi

Agris Krusts, IT Centrs dibinātājs un vadošais konsultants

14.00 – 14.30 GDPR vs Security. Are you secured and compliant? Lets find out in practice (prezentācija angļu valodā)

Marcin Spychala, Cyber Security Architect, IBM Security

14.30 – 15.00 Kā uzņēmumiem samazināt nelikumīgas datu apstrādes risku

Ivo Krievs, BULLET ZAB zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E

15.00 – 15.30 Ārpakalpojumu, kas ietver personas datu apstrādi, izmantošana saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Sanita Pētersone, Mg.iur, MPA, KPMG ZAB Vecākā juriste

15.30 – 16.30 Diskusiju panelis – Valsts un komercsektora sadarbība personas datu aizsardzības nodrošināšanā

Diskusijas dalībnieki:

Jakaterina Macuka, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore

Zigmunds Vīķis, PINS.CO Reģionālais Direktors Baltijā

Lauris Linabergs, Datu valsts inspekcija, Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults

Liene Šulce-Rēvele, Swedbank datu apstrādes jomas koordinators Baltijā

16.30 – 17.00 Noslēguma vārdi, sarunas