Bibliotēkas telpu atjaunošanā RSU investējusi 326 000 eiro

Sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) atklās bibliotēkas renovētās telpas, kurās investēti 326 000 eiro, informē RSU.

Jaunajās telpās studentam brīvi pieejams viss mācību literatūras krājums. «RSU ir viena no pirmajām augstskolām Latvijā, kuras bibliotēkā pilnīgi viss mācību krājums būs brīvā pieejā studentiem,» atzīmē RSU bibliotēkas direktore Ināra Aploka. «Katra mācību grāmata ir aprīkota ar RFID – radiofrekvences identifikāciju, kas ļauj studējošajam pašam saņemt un nodot grāmatas, pagarināt to lietošanas termiņus un apskatīt savu lietotāja kontu īpašās pašapkalpošanās iekārtās. Tas ir labs risinājums gan no drošības apsvērumiem, gan arī atvieglo studenta ceļu līdz grāmatai», stāsta bibliotēkas direktore.

Brīvpieejas abonements apvieno divus agrākos lietotāju apkalpošanas punktus Zinātniskās literatūras abonementu un Mācību literatūras abonementu. Tā darbībā ieviesti vairāki jauninājumi – papildus pašapkalpošanās iekārtām arī pagarināts darba laiks, kā arī izveidota telpa grupu darbam, kuras iepriekš nebija. Ir izveidotas arī telpas individuālajam darbam ar savu vai bibliotēkas datoriem. Grāmatas var arī rezervēt, pieslēdzoties valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogam brīvpieejas abonementa datorkioskā, vai no jebkura datora bibliotēkā vai ārpus tās.

RSU bibliotēkas brīvpieejas abonementa atklāšana notiks 2. septembrī.