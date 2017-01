Paredzams, ka 2017. gadā aktīvāka Eiropas Savienības (ES) fondu projektu realizēšana palīdzēs atgūties būvniecībai – nozarē strauji augs nodarbināto skaits, kuru piesaistīšanai, visticamāk, būs jākāpina algas, laikrakstam Dienas Bizness saka Swedbank ekonomiste Agnese Buceniece.

Arī DNB bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš norāda, ka 2017. gada 1. ceturksnī darba tirgus vēl būs lēnīgs, taču jau 2. ceturksnī to varētu pozitīvi ietekmēt celtniecības un ceļu būves projekti. «Būvniecības nozares atkopšanos veicinās ne tikai ES nauda, bet arī ar to nesaistītie projekti, piemēram, Akropoles, New Hanza City, dzīvojamo māju celtniecība, kas būs iespējama, pateicoties lielākam hipotekārās kreditēšanas apjomam,» viņš saka.

Ceļu būves firmas SIA Binders valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja gan vērš uzmanību uz to, ka situācija ar būvnieku pieprasījumu ceļu būves tirgū jau šobrīd atšķiras un tuvākajā nākotnē vēl vairāk atšķirsies no tās situācijas, kas tiek prognozēta ēku būvniecībā. «Ēku būvniecībā, atsākoties ES līdzfinansēto projektu īstenošanai, gatavojas darba apjoma ievērojamam pieaugumam, bet ceļu būvē turpmākajos divos gados ES līdzfinansējums būs izsmelts, un darba apjoms ceļiniekiem būs atkarīgs no turpmāk pieejamā ceļu remontu finansējuma modeļa, ko valdība šobrīd zīmē ar neskaidrām aprisēm. Darba apjoms diktēs arī nepieciešamo darbaspēka apjomu,» viņš saka. Ceļu būvē šobrīd visvairāk trūkst strādnieku objektos. Turklāt gadu gaitā vērojama tendence – jo būvniecības objekts atrodas tālāk no Rīgas, jo grūtāk īstenot uzņēmuma politiku iespēju līmenī piesaistīt vietējā reģiona darbaspēku.

Visu rakstu Būs jācīnās par labākajiem lasiet 4. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.