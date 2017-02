Nojauc pēdējo kodolraķešu bāzi Latvijā

Uzsākta pamesto militāro būvju demontāža NBS objektā Zemessardzes poligons Gulbenes novada Galgauskas pagastā.

Padomju laiku kodolraķešu bāze, kas sastāv no četrām 32 metrus dziļām pazemes šahtām un komandcentra vairākos līmeņos, tiks demontēta un pārstrādāta betona šķembās.

Demontāžas darbus vairākus hektārus lielajā apbūves platībā veic uzņēmums Demontāža.lv, un tos paredzēts veikt 6 mēnešu laikā, līguma summa ir 189 906 eiro.

Iespaidīgais militārais objekts ir Padomju laikos aktīvā kodolraķešu bāze Dvina R12, kurā tika glabātas četras kodolraķetes.

Kā stāsta Demontāža.lv vadītājs Mārtiņš Mālnieks, kopumā Padomju laikos Latvijas teritorijā bija 12 kodolraķešu bāzes, no kurām piecas pazemes. Dvina R12 ir pēdējā no šāda veida pazemes atomraķešu bāzēm, pārējās ir jau nojauktas. «Principā tā ir desmitstāvīga grandioza ēka zem zemes, sadalīta vairākos līmeņos, būvēta no ļoti izturīga betona», tāpēc nojaukšanas darbos tiek izmantots īpašs tehniskais aprīkojums – spēcīgi ekskavatori, aprīkoti ar hidrauliskajiem āmuriem un demontāžas šķērēm. Savukārt būvgruži pēc tam tiks pārstrādāti betona šķembās, kuras izmantos autoceļu un laukumu segumu izbūvē.