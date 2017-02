Rīgas ceļu megaprojekts – atpakaļ plauktā

Vērienīgais Ziemeļu transporta koridora projekts, kam ar Eiropas Savienības miljonu atbalstu tuvāko gadu laikā būtu vajadzējis beidzot izkustēties, atlikts uz nenoteiktu laiku, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

«Ziemeļu koridora 1. posma izbūves projekts ir iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projektu sarakstā, līdz ar to precīzu būvdarbu uzsākšanas datumu pašlaik nav iespējams pateikt,» DB norāda Laura Frinberga-Tuklere, par projektu atbildīgā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora biroja sabiedrisko attiecību vadītājas p.i. Viņa pauž, ka projekta tālākā īstenošana tiek izvērtēta, ņemot vērā pašvaldības finanšu kapacitāti, kā arī būtisko finanšu ieguldījumu, kas nepieciešams tā īstenošanai. DB jau pērnā gada sākumā (14.01.2016.), kad vēl tikai tika gaidīta Ministru kabineta noteikumu pieņemšana, kas ļautu sākt ES līdzfinansējuma izmantošanu, būvējot Ziemeļu koridora pirmā posma daļu Rīgā, vērsa uzmanību uz to, ka skaidrība ir tikai par trešo daļu no nepieciešamā finansējuma vērienīgā projekta sākšanai. Proti, Satiksmes ministrijas informācija liecināja, ka pirmā posma indikatīvās izmaksas ir152,6 milj. eiro, no tām plānotais Kohēzijas fonda finansējums – 46,4 milj. eiro. Jautāti, kur tiks rasts pārējais finansējums, pašvaldības pārstāvji atbildēs toreiz bija visai formāli, norādot, ka būvniecību plānots īstenot «no ES struktūrfondu un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk. nepieciešamības gadījumā aizņemoties limita ietvaros», un ka finansējuma piesaiste notiekot «savstarpējā sadarbībā ar atbildīgajām ES un valsts institūcijām, tostarp Satiksmes ministriju».

Tagad L. Frinberga-Tuklere DB informē, ka «balstoties uz aktuālās izmaksu ieguvumu analīzes aprēķiniem, Ziemeļu koridora 1. posma būvniecības izmaksas ir plānotas aptuveni 279 milj. eiro apmērā. Minētās finanšu aplēses ir balstītas uz izstrādātā būvprojekta ietverto būvniecības apjomu, kā arī šobrīd aktuālo un provizoriski nākotnē iespējamo nozares aktivitātes izvērtējuma prognozi.»

