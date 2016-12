Valmieras stikla šķiedras meitas uzņēmuma ražojums izmantots Romas jaunajā konferenču centrā

AS Valmieras stikla šķiedra meitas uzņēmuma Valmiera Glass UK Ltd. ražotā tekstilmembrāna Atex® izmantota Romas jaunajā konferenču centrā, kuru projektējis Masimiliāno Fuksas (Massimiliano Fuksas).

Konferenču centrs līdzinās milzu taisnstūra stikla kastei, kuras iekšpusē izvietota auditorijas telpa - neierastas formas struktūra, kas veidota no tērauda karkasa, pārklāta ar Valmiera Glass UK Ltd. ražoto silikona stikla šķiedras Atex® tekstilmembrānas apvalku. Inovatīvās formas dēļ šo telpu sauc par La Nuvola jeb Mākoni, un izveidē izmantota Atex® 2000 TRL WS14 tekstilmembrāna 24 000 kvadrātmetru platībā.

Konferenču centra komplekss šobrīd tiek uzskatīts par itāļu arhitekta vērienīgāko un ambiciozāko projektu 55 000 kvadrātmetru platībā ar kopējām izmaksām 353 miljonu eiro apmērā. Komplekss, galvenokārt būvēts no stikla un tērauda, ietver Mākoni, konferenču telpas, iepirkšanās zonu un viesnīcu.

Mākonis ir kompleksa galvenais elements - daudzpusīga telpa, kurā izvietota auditorija ar 1 760 apmeklētāju ietilpību. Mākonis atrodas starp griestiem un grīdu 40 metrus augstajā, 70 metrus platajā un 175 metrus garajā stiklotajā zālē, un tā nestandarta formas dēļ tas apmeklētājam piedāvā atšķirīgu skatījumu uz katru no konferenču ēkas pusēm. Ārējais Mākoņa veidols, kas tapis no Atex® materiāla ar augstu gaismas caurlaidīgumu, ļauj to caurlūkot no ārpuses, tādējādi radot reālam mākonim līdzīgu ilūziju.

Jaunatklātais Romas konferenču centrs spēj uzņemt konferences, izstādes un pasākumus, nodrošinot teju 9000 sēdvietas, no tām 1760 sēdvietas Mākonī un vairāk nekā 6500 pārējās konferenču telpās. No funkcionalitātes viedokļa telpas cita ar citu ir savienotas, un ar eskalatora palīdzību pagrabstāvs ir saistīts ar virsējo auditoriju.

Konferenču kompleksa atrašanās vieta ir vēsturiskajā Romas biznesa rajonā, sauktā par Eiro. Konferenču kompleksa aizsākumi meklējami 1998. gadā. Arhitekta Masimiliāno Fuksas ideja, radot šī projekta dizainu, gūta pludmalē, skatoties mākoņos. Darbs pie projekta dizaina izstrādes ilga gandrīz 7 gadus. Konferenču centrs tika atvērts jau 2010. gadā kā daļēji pabeigts darbs, savukārt šā gada 29. oktobrī, pēc 18 gadiem un pilnīgas projekta realizācijas, tas tika oficiāli atklāts un ir pieejams plašākai sabiedrībai.

Kompleksā ietilpst arī funkcionējoši neatkarīga, autonoma ēka, kurā atrodas 17 stāvu viesnīca vairāk nekā 18 000 kvadrātmetu platībā, ar 441 istabu, spa un restorānu.

Interesanti fakti par projektu:

Atex® 2000 TRL WS14 audums - 24 000 m2

Membrānas montāža – Canobbio

Ģenerāluzņēmējs – Condotte

Īpašnieks – Eur Spa (90% pieder Ekonomikas un finanšu ministrijai un 10% Romas pilsētai)

Sēdvietu skaits - 9 000

Celtniecībā izmantotā tērauda masa - 39 000 tonnas, kas ir ekvivalents gandrīz pieciem Eifeļa torņiem

Celtniecībā izmantotais stikla izklājuma laukums - 58 000 m2, kas līdzvērtīgs gandrīz astoņiem futbola laukumiem

Izmaksas - 353 mil. EUR

Projekta arhitekts – Masimiliāno Fuksas. Fuksas iepriekšējie projekti ir futūristiskas celtnes, piemēram, jaunais lidostas termināls Šeņdžeņā, Ķīnā, Ferrari ultra modernais centrs un Armani veikali Piektajā avēnijā, Ņujorkā