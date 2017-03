Daudzviet sākas ceļu būvdarbi

Šodien, 13. martā, atsākas būvdarbi posmā no Jūrmalas šosejas līdz Varkaļiem (20,06.-23,84. km) un posmā no tilta pār Lielupi (36,49.-38,57. km) līdz pagriezienam uz Jūrmalas centru pie Statoil benzīntanka, informē VAS Latvijas Valsts ceļi.

Šonedēļ vēl tiks veikti sagatavošanās darbi – uzstādītas brīdinājuma zīmes un noteikti ātruma ierobežojumi. Plānots, ka būvdarbi tiks izvērsti no nākamās pirmdienas, 20. marta, un tad uz Lielupes tilta tiks ierīkots viens ar luksoforu regulējams posms.

Remontdarbus šajos posmos veic AS A.C.B. ar apakšuzņēmējiem SIA Tilts un AS LNK Industries, un būvdarbu izmaksas ir 11 miljoni eiro (ar PVN).

Kā jau ziņots iepriekš, vēl pagājušajā piektdienā atsākās ceļa remontdarbi arī uz Ventspils šosejas posmā no Ozolpils līdz rotācijas aplim krustojumā ar ceļu Tukums–Kuldīga (P121) (57,76. – 68,60. km).

Uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne (A12). Rīt, 14. martā, sāksies ceļa seguma atjaunošanas un pastiprināšanas būvdarbi uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Ludzai (114,34.-125,14.km).

Būvdarbi paredz vecā ceļa seguma demontāžu, jaunas ceļa segas un asfalta kārtu izbūvi. Projekta ietvaros tiks atjaunots tilts pār Garbarupi Ludzā. Uz ceļa jau šonedēļ būs noteikts ātruma ierobežojums 70km/h, bet divos būvdarbu posmos – 50 km/h, satiksme abos tiks organizēta ar luksoforiem.

Būvdarbus veiks AS A.C.B., līguma summa ir 11,9 miljoni eiro (ar PVN).

Uz Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils–Babīte). Šonedēļ paredzēts atsākt arī Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbus uz Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils–Babīte) posmā no rotācijas apļa līdz HES tiltam (0,30.-2,38. km). Šonedēļ tur tiks ieviests ātruma ierobežojums 50 km/h, bet aptuveni pēc mēneša satiksmei tiks slēgta viena josla un darbosies luksofori.

Būvdarbus šajā objektā veic AS LNK Industries un AS Latvijas tilti, plānots ka tie turpināsies līdz 2018. gada martam, būvdarbu līgumcena ir gandrīz septiņi miljoni eiro (ar PVN), un tos finansē no valsts budžeta.

Uz reģionālā autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37). Rīt, 14. martā, sāksies būvdarbi šī autoceļa posmā no Gulbīša līdz Gulbenei (80,43.-90,40. km). Pārbūves ietvaros tiks izbūvētas jaunas salturīgā materiāla un šķembu pamatu kārtas, kā arī ieklātas trīs asfaltbetona kārtas. Visā posmā nomainīs caurtekas, sakārtos ūdens novades sistēmu, nobrauktuves un ceļa pieslēgumus, atjaunos drošības barjeras un citus satiksmes organizācijas un drošības tehniskos līdzekļus.

Paredzams, ka ar luksoforiem regulējami būvdarbu posmi tiks ierīkoti aprīļa sākumā. Visā objekta zonā jau no šodienas ir ātruma ierobežojums 70 km/h, bet lokālu darbu zonās tas būs 50 km/h.

Būvdarbus veic SIA 8CBR, to līgumcena ir 9,5 miljoni eiro (ar PVN) un tos līdzfinansē ERAF. Būvdarbiem kopumā ir atvēlētas 300 kalendārās dienas, un tos paredzēts pabeigt 2018. gada vasarā.