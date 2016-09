FOTO: Būvdarbi slēgtajā Ventspils šosejas posmā un uz tilta pār Lielupi

Līdz novembrim ir slēgts aptuveni kilometru garš posms uz Ventspils šosejas (A10) aiz tilta pār Lielupi. Slēgtajā posmā tiek veikta ceļa rekonstrukcija, lai uzlabotu ceļa nestspēju, daļēji tiek pārbūvēti arī segas pamati, informē Latvijas Valsts ceļi.

Lai būvnieki varētu veikt posmā paredzētos remontdarbus abās brauktuves joslās vienlaicīgi un pabeigt tos iespējami īsā laikā, satiksme ir novirzīta pa apvedceļu.

No kvalitātes viedokļa pārbūvēt vienas brauktuves ceļa abas joslas vienlaicīgi ir labāk, skaidro uzņēmums. Ja asfalta dilumkārtas ieklāšanu veic divi ieklājēji paralēli, veidojas viendabīgs segums, un nav nepieciešams veidot abu joslu savienojuma šuvi. Tomēr nodrošināt ērtu apbraucamo ceļu, kura nestspēja būtu atbilstoša intensīvajai galvenā autoceļa satiksmei, un kurš nebūtu pārāk garš, ir iespējams retos gadījumos. Tāpēc visbiežāk remontdarbi tiek organizēti uz vienas ceļa joslas, nodrošinot ar luksoforiem vai regulētājiem regulētu reverso satiksmi pa otru.

Kā zināms, no 6. septembra tika slēgts Ventspils šosejas posms aiz Lielupes tilta no ceļa pārvada pār Dzirnavu ielu līdz Statoil benzīntankam. Satiksme tur tiek organizēta pa apbraucamo ceļu. Slēgtas iebrauktuves uz Statoil un būvniecības namu Kurši no Ventspils šosejas (A10) puses. Slēgtajā posmā tiks veikta ceļa rekonstrukcija, šos remontdarbus veic AS A.C.B.

Satiksme abos virzienos tiek organizēta pa apbraucamo ceļu pa Auzu, Dzirnavu un Melderu ielām Jūrmalā. Uz apbraucamā ceļa ieviesti ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h.

Ar pagaidu luksoforu palīdzību tiek organizēta maiņvirziena satiksme pa vienu braukšanas joslu pāri Lielupes tiltam.

Pavisam pašreiz uz Ventspils šosejas būvdarbi tiek veikti četros posmos gandrīz 22 kilometru kopgarumā. Posmā no Jūrmalas šosejas līdz Varkaļiem (20,06.-23,84. km) un uz tilta pār Lielupi (36,49.-38,57. km) strādā a/s A.C.B. un būvdarbu izmaksas ir 11 miljoni eiro (ar PVN), posmā no pagrieziena uz Slampi un Smārdi līdz Ozolpilij (52,74.-57,76. km) – SIA Union Asphalttechnik un izmaksas ir 0,7 miljoni eiro (ar PVN), bet posmā no Ozolpils līdz rotācijas aplim (57,76.-68,60. km) – piegādātāju apvienība Strabag&A.C.B. un šī posma līgumcena ir nepilni 10 miljoni eiro (ar PVN).

