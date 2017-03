FOTO: Izstādē Māja I šogad piedalās 384 uzņēmumi  

No 9. līdz 12. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiek 31. starptautiskā būvniecības industrijas izstāde Māja I 2017, kurā tiek prezentēti nozares jaunumi, inovatīvas tehnoloģijas, kā arī aktuāli celtniecības un remonta risinājumi, informē izstādes organizētāji rīkotājsabiedrība BT1.

Ik gadu izstādē piedalās vismaz 350 būvniecības nozares uzņēmumu gan no Austrumeiropas, gan no Rietumeiropas, gan arī no Āzijas. To vidū ir tādas kompānijas kā Tenapors, Reaton, Pata kokmateriāli, Ripo International, LEBENS, SB, Husqvarna, AKB būve, Iļģuciems, Aeroc, Paroc, Preiss Būve, MONIER u. c. Šajā gadā izstādē piedalās 384 uzņēmumi no 11 valstīm.

Ieskicējot šī brīža aktualitātes būvniecībā, Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) priekšsēdētājs Mārtiņš Straume norāda, ka arvien aktuālāka kļūst trīsdimensiju projektēšana: «Latvijā aug pieprasījums gan pēc profesionāla darbaspēka, gan tehnoloģijām, kas spētu nodrošināt šādu pakalpojumu.»