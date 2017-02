Latectus 2016. gadā veicis darījumus par 28.9 miljoniem eiro

SEB grupas uzņēmums Latectus, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un tirdzniecību, 2016. gadā noslēdzis vairāk nekā 560 nekustamā īpašuma pārdošanas darījumus kopumā par 28.9 miljoniem eiro, informē SEB banka pārstāvis Mārtiņš Panke.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, darījumu skaits ir pieaudzis par 10%, taču to kopējā vērtība ir samazinājusies par 23%. Tas skaidrojams ar to, ka Latectus īpašumu portfelis turpina samazināties un un aizvadītā gada laikā Latectus aktīvi realizēja lielu skaitu īpašumu Latvijas reģionos, kuru vērtības ir salīdzinoši zemas.

«Pieaugošā aktivitāte tirgū 2016. gadā ļāvusi mērķtiecīgi tuvoties Latectus stratēģisko mērķu izpildei. Pāris gadu laikā esam tirgū veiksmīgi atgriezuši gandrīz 1700 objektus, un šobrīd Latectus pārziņā ir vien 22% no sākotnējā nekustamo īpašumu portfeļa,» norāda Latectus valdes priekšsēdētājs Ģirts Grīnbergs.

Līdz ar to 2017. gada sākumā Latectus nekustamo īpašumu portfelī atradās aptuveni 480 īpašumi, kuru vērtība tuvojas 54 miljoniem eiro. 46% no šiem īpašumiem ir zemes gabali 50% – dzīvojamās mājas un dzīvokļi, 4% – komercīpašumi. 98% no šiem īpašumiem atrodas Rīgā vai tās apkārtnē, un tikai aptuveni 2% atrodas reģionos.

«Jau vairākus gadus koncentrējamies uz esošo īpašumu sakārtošanu, labiekārtošanu un pārdošanu. Šo stratēģiju turpināsim arī šogad, lai gadu laikā veiksmīgi sasniegtu uzņēmuma mērķi – atgriezt tirgū visus mūsu pārziņā esošos īpašumus,» norāda Ģ.Grīnbergs.

2016. gadā par 49% no Latectus pārdotajiem īpašumiem (kuru cena pārsniedz 25 tūkstošus eiro) pircēji norēķinājušies ar saviem līdzekļiem, bet 51% darījumu piesaistīts banku finansējums. Septiņi no katriem desmit klientiem šajos darījumos kā finansētāju izvēlējušies SEB banku.

Uzņēmums Latectus tika izveidots 2009. gadā, lai, piedaloties publiskajās izsolēs, iegādātos tos nekustamos īpašumus, kas savulaik kalpojuši par ķīlu SEB bankas finansētajiem hipotekārajiem kredītiem. Latectus portfeli veido dzīvojamās platības un komercplatības, attīstības projekti, kā arī dažādiem lietošanas veidiem paredzēti zemes gabali.