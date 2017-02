FOTO: Saimnieko simtgadīgā ūdenstornī

Grafiskā dizaina aģentūras 3CUBA birojā savienots modernais minimālisms ar seniem priekšmetiem un dizaina elementiem

Uzņēmuma birojs iekārtots vairāk nekā simts gadus vecā Čiekurkalna ūdenstornī. 1912.gadā būvētā jūgendstila ēka ir 54 metrus augsta, tas ir lielākais Rīgas ūdenstornis, kuru gan jau desmitiem gadu neizmanto ūdensapgādes funkcijām.

Čiekurkalna vienā no pamanāmākajām celtnēm, kuru var dēvēt arī par šīs pilsētas daļas simbolu, lielākā daļa telpu ir tukšas un pamestas. Tikai divi stāvi ir izremontēti; vienā no tiem savu biroju izveidojusi kāda māksliniece un psihologs, bet otrā – dizaina aģentūra. «Gribēju biroju veidot kādā unikālā vietā un sākotnēji biju noskatījis Alises ielas ūdenstorni Pārdaugavā, bet nedabūju nepieciešamo atļauju no pašvaldību uzņēmuma Rīgas ūdens,» stāsta aģentūras īpašnieks Aleksandrs Ušakovs.

