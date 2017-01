SIA Selva būve nodevusi ekspluatācijā jauno AS Latvijas Valsts meži reģionālo klientu centru Dundagā, informē uzņēmums.

Ēkas konstrukcijas ir veidotas no eksponēta līmēta koka, siltinājums no koksnes šķiedras, sienu, griestu un grīdu apdares no koksnes materiāliem. Koka konstrukcijas un koka apdare iekļauj modernus, ekonomiskus un ekoloģiskus inženiertehniskos risinājumus.

Apkure un dzesēšana ir veidota no zemes siltumsūkņiem, ēkas ventilācijas sistēma izveidota ar gaisa kvalitātes kontroli un gaisa siltuma rekuperāciju, stiklotās konstrukcijas radītas ar īpaši augstu siltuma pretestību.

Būvdarbu plānošanas un organizēšanas instruments – BIM. Ēkas arhitektonisko veidolu un inženiertehniskos risinājumus projektētāja SIA 5. iela.