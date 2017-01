Nordic Partners Properties saņem 18 miljonu eiro ilgtermiņa aizdevumu

SEB banka piešķīrusi ilgtermiņa aizdevumu 18 miljonu eiro apmērā industriālo teritoriju attīstīšanas kompānijai Nordic Partners Properties, informē bankas pārstāvji.

Aizdevuma mērķis ir refinansēt uzņēmuma saistības un uzņēmuma akcionāru ieguldījumus, kā arī investēt NP Jelgavas biznesa parka ražošanas un noliktavu telpu paplašināšanā un citos biznesa attīstības projektos.

NP Properties valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja: «Nordic Partners grupai jau iepriekš ir bijusi pozitīva pieredze sadarbībā ar SEB banku, kura sevi ir apliecinājusi kā ļoti profesionālu un stabilu sadarbības partneri. Ņemot vērā arī to, ka SEB bankai ir būtiska pieredze un zināšanas komerciālo nekustamo īpašumu darījumu finansēšanā, vienojāmies par sadarbību NP Properties esošo industriālo parku tālākā attīstībā. NP Properties arī turpmāk plāno jaunu komercīpašumu attīstīšanu, līdz ar to sagaidām, ka arī nākotnē SEB banka varētu būt viens no sadarbības partneriem, kas sekmētu un veicinātu jauno projektu īstenošanu.»

SEB bankas valdes loceklis Ints Krasts: «Nordic Partners Properties ir Latvijas līderis industriālo parku jomā. Mēs šim biznesam saskatām labu potenciālu, un mums jau ir veiksmīga iepriekšējās sadarbības pieredze. Šie ir trīs svarīgākie iemesli, kādēļ ticam, ka šis darījums ne vien nesīs plānotos rezultātus uzņēmuma izaugsmē, bet arī kļūs par labu platformu mūsu sadarbības paplašināšanai. Iepriekš strādājot ar Nordic Partners grupu esam sevi parādījuši kā spēcīgu un stabilu partneri, kas spēj atbalstīt kompāniju ne vien finanšu lietās, bet arī risinot citus stratēģiskus biznesa izaicinājumus.»

NP Jelgavas biznesa parks ir viens no lielākajiem rekonstruētajiem industriālajiem parkiem Latvijā ar kopējo platību 23 hektāru un iznomājamo telpu platību vairāk nekā 70 000 kvadrātmetru.

Nordic Partners Properties ir investīciju grupas Nordic Partners uzņēmums, kas ir lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs Latvijā. Patlaban Rīgā, Olainē, Jelgavā, Salaspilī, Rēzeknē un Daugavpilī tiek apsaimniekoti kopumā 8 industriālie parki. Kopējā platība šajos parkos 150 ha, bet iznomājamo telpu platība parkos ir vairāk nekā 490 tūkstoši kv.m.