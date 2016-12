Rēzeknē pārtrauc arī atkārtoto iepirkumu sešus miljonus eiro vērtā rūpniecības kompleksa izbūvei

Rēzeknē pārtraukts arī atkārtotais pilsētas pašvaldības izsludinātais iepirkums rūpniecības kompleksa ar ražošanas korpusu, kā arī administratīvi saimnieciskās ēkas, palīgtelpu, tehnisko telpu un piebrauktuves ceļa būvniecībai un būvuzraudzībai.

Ka aģentūru LETA informēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, iepirkums pārtraukts, lai ieviestu izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasību (būvdarbu apjomu) un noteikto kvalifikācijas prasību (tai skaitā iepirkuma nolikuma noteikumu) būtiskiem grozījumiem.

Patlaban tiek gaidīts ekspertīzes atzinums ar labojumiem būvprojekta risinājumos un apjomos un 2017.gada sākumā konkurss tiks izsludināts vēl reizi.

Tehniskā projekta autore ir Madonas SIA "Ceturtais stils". Saskaņā ar projektu pašvaldības teritorijā, Viļakas ielā 1, plānots uzcelt rūpniecības ēku 4981 kvadrātmetra platībā un biroja ēku 1802 kvadrātmetru platībā.

Ēkas tiks aprīkotas ar visām nepieciešamajām inženierkomunikācijām - ūdensapgādi un kanalizāciju, apkuri, ventilāciju, elektroapgādi, tostarp būs nodrošināta arī ugunsdrošības sistēma un uzstādīts zibensnovedējs.

Lai nokļūtu šajā teritorijā no Viļakas ielas puses, tiks izveidots 640 metrus garš piebraucamais ceļš ar visu nepieciešamo publisko infrastruktūru - autostāvvietu gan vieglajām, gan kravas automašīnām un apgaismojumu.

Celtniecības darbus plānots pabeigt līdz 2017.gada beigām. Projekta paredzamās izmaksas ir līdz 5 552 000 eiro, no kuriem 3,5 miljonus eiro plānots piesaistīt no ES fondiem.

Sagatavotās biznesa infrastruktūras nomas tiesības turpmāk izsoles kārtībā tiks piedāvātas komersantiem. Rūpniecības ēkas ir plānotas metālapstrādei, turklāt pašam komersantam būs jāiegulda sava biznesa realizācijā 3,5 miljonu eiro investīcijas. Rezultātā plānots iegūt ne tikai pievilcīgu infrastruktūru, par pieciem hektāriem samazinot vidi degradējošo teritoriju platību, bet arī 95 jaunas darbvietas.

Bez jau minētā projekta realizācijas, piedaloties citās ES fondu līdzfinansētās programmās, Rēzeknes pilsētas pašvaldība plāno rekonstruēt arī pašu Viļakas ielu, no kuras ir piebrauktuves ceļi uz 25 komercsabiedrībām, kuru kopējais neto apgrozījums 2015.gadā bijis 23,8 miljoni eiro un kas kopumā nodrošina 460 darbvietas. Plānots arī rekonstruēt Komunālo ielu, kura ir vairāk nekā 800 metrus gara, kā arī Maskavas un Noliktavu ielu un Varoņu ielas daļu.

