Rīgas cirka valdes locekļa amatam pieteikušies 6 pretendenti

Atklātā konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) Rīgas cirks valdes locekļa amatu saņemti 6 pretendentu pieteikumi, informē Kultūras ministrija.

Konkursa uzvarētāja uzdevums būs nodrošināt ar Rīgas cirka māksliniecisko darbību un cirka ēkas Rīgā, Merķeļa ielā 4 rekonstrukciju saistīto pārmaiņu vadību.

Iesniegtos pieteikumus Rīgas cirka valdes locekļa amatam izvērtēs speciāli izveidota komisija, kuras priekšsēdētājas pienākumus pilda Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone. Komisijas locekļi – Teātra padomes pārstāvis, VSIA Latvijas Nacionālais teātris valdes loceklis Ojārs Rubenis, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis, VSIA Rīgas cirks atbildīgais darbinieks, KM Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs un neatkarīgā eksperte – biedrības Latvijas Jaunā teātra institūts valdes locekle, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesora p.i. Zane Kreicberga.

Jau ziņots, ka pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, teicamas latviešu valodas un vismaz 2 svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas, zināšanas un izpratne par kultūras nozarēm, (īpaši cirka nozari), zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību (t.sk. finanšu vadību), labas sadarbības un komunikācijas prasmes, stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana, labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Tāpat Rīgas cirka valdes locekļa amata pretendentiem bija jāiesniedz izvērtējums par cirka līdzšinējo darbību, kā arī turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Līdzšinējā Rīgas cirka valdes locekļa darbības pilnvaru termiņš beidzās 2016.gada 30.decembrī. Līdz brīdim, kad atklāta konkursa kārtībā izraudzītais jaunais Rīgas cirka valdes loceklis stāsies amatā, šos pienākumus pilda KM valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone.

KM jau iepriekš paudusi, ka Rīgas cirka turpmākai darbībai nepieciešamas pārmaiņas – tam jākļūst par daudzfunkcionālu un laikmetīgu cirka mākslas, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru pasākumu norises vietu. Īpaši jāattīsta cirka mākslas izglītības un rezidenču programmas, rēķinoties ar to, ka no 2018. gada būs jāatsakās no savvaļas dzīvnieku izmantošanas cirka priekšnesumos.

Arī Rīgas cirka vēsturiskajai ēkai Rīgā, Merķeļa ielā 4 nepieciešama renovācija, tādēļ jau šobrīd ir jāpilnveido cirka mākslas darbības modelis, lai, veicot ēkas renovācijas darbus, pēc iespējas efektīgāk tiktu izmantots nama potenciāls cirka mākslas un citām skatuves mākslas jomām.