Ventspils šosejas būvdarbi izmaksās gandrīz 10 miljonus eiro

Šonedēļ atsākas ceļa remontdarbi uz Ventspils šosejas (Rīga–Ventspils (A10)) posmā no Ozolpils līdz rotācijas aplim krustojumā ar ceļu Tukums–Kuldīga (P121) (57,76. – 68,60. km), informē VAS Latvijas Valsts ceļi.

Plānots, ka trešdien, 8. martā, būvdarbi atsāksies uz Ventspils šosejas pārvada pār dzelzceļa līniju Tukums–Jelgava 64,8 kilometrā. Tur satiksme notiks pa vienu joslu un būs noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Būvnieki uz pārvada demontēs vecā asfalta seguma uz pārvada laiduma konstrukcijas, ieplānoti arī citi darbi – vecās tilta hidroizolācijas nojaukšana, deformācijas šuvju, tilta margu un aizsargbarjeru demontāža.

Savukārt sākot ar piektdienu, 10. martu, posmā no jaunizbūvētā rotācijas apļa Ventspils šosejas krustojumā ar Jelgavas–Tukuma ceļu (P98) Ventspils virzienā līdz rotācijas aplim krustojumā ar Tukuma–Kuldīgas ceļu (P121), būs trīs ar luksoforiem regulējami posmi. Tajos tāpat būs reversā kustība pa vienu joslu un būs noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Līdz vasaras beigām šogad plānots pabeigt darbus posmā no 57,76. līdz 68,60. kilometram, ietverot rotācijas apļa izbūvi krustojumā ar reģionālās nozīmes ceļu Jelgava (Tušķi) –Tukums (P98) un tilta pār Vašlejas upi pārbūvi, kā arī uzklāt asfalta segumu visā gandrīz 11 km garajā autoceļa posmā.

Šos būvdarbus veiks piegādātāju apvienība Strabag & A.C.B. un šī posma līgumcena ir nepilni 10 miljoni eiro (ar PVN).

Atsākoties aktīvai ceļa būvniecības sezonai, šogad uz Ventspils šosejas turpināsies būvdarbi vēl divos objektos. Posmā no Jūrmalas šosejas (pagrieziens uz Priedaini) līdz Varkaļiem (20,06.-23,84. km) un posmā no tilta pār Lielupi (36,49.-38,57. km) līdz pagriezienam uz Jūrmalas centru pie Statoil benzīntanka, kur strādās AS A.C.B. (ar apakšuzņēmējiem SIA Tilts un AS LNK Industries) un būvdarbu izmaksas ir 11 miljoni eiro (ar PVN).

Pērn oktobrī tika pabeigti ceļa seguma atjaunošanas darbi vēl vienā Ventspils šosejas posmā – atjaunots ceļa segums piecus kilometrus garumā no pagrieziena uz Slampi un Smārdi līdz Ozolpilij (52,74.-57,76. km). Būvdarbus šajā ceļa posmā veica SIA Union Asphalttechnik, to līgumcena bija 0,7 miljoni eiro (ar PVN).