Būvē teltis Latvijā un Skandināvijā

SIA Tent for Event Baltic apgādā ar teltīm vērienīgus svētkus; nākamo apgrozījuma izrāvienu uzņēmums gaida līdz ar Latvijas simtgades svinībām SIA Tent for Event Baltic iespaidīgais apgrozījuma kāpums no 477 tūkst. eiro 2011. gadā līdz 1,5......

(Rakstā ir 7025 simboli...)