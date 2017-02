Zirņu un pupu vietā - papuve

Zaļināšanas prasību maiņas dēļ lauku pupas un zirņus, iespējams, vairs nedrīkstēs apstrādāt ar insekticīdiem Šī ir viena no galvenajām izmaiņām, kas varētu skart pašmāju lauksaimniekus jau no 2018. gada 1. janvāra. Neskatoties uz to, ka......

(Rakstā ir 6760 simboli...)