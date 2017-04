Karalis ir miris, lai dzīvo karalis!

No 47 Gerkens & Co veikaliem šobrīd ir palikuši vairs tikai četri, arī to dienas ir skaitītas. Uzņēmējs Raimonds Gerkens nolēmis restartēt savu biznesu un tirgoties ar dārgajiem itāļu zīmoliem. leģenda Mani veikali būs lētākie no......

