Latvijas darba tirgu pavērs ārvalstu zelta rokām

No šā gada 1. maija atvieglos smadzeņu un zelta roku piesaisti no trešajām valstīm, uzņēmēji apsveic ideju To paredz vakar Saeimā akceptētie grozījumi Imigrācijas likumā. Vairāki DB aptaujātie uzņēmēji pozitīvi vērtē lēmumu atvieglot......

(Rakstā ir 3381 simboli...)