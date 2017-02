No lielajiem nebaidās

AS SAF Tehnika no pasaules lielo uzņēmumu konkurences nebaidās Eksportējot mikroviļņu radio ierīces, AS SAF Tehnika audzē apgrozījumu; ASV meitasuzņēmuma komanda nokomplektēta un piesaista klientus. Apmēri aug AS SAF Tehnika apgrozījums......

(Rakstā ir 4388 simboli...)