Nodokļu sistēmas asie 25 gadu līkloči

Pēdējā ceturtdaļgadsimtā Latvijā ir notikušas vairākas nodokļu revolūcijas – no diferencētās ienākuma nodokļu uz plakano sistēmu, ir parādījušies jauni nodokļi un zaudēta nodokļu «suverenitāte», iestājoties ES analīze To rāda AS BDO......

(Rakstā ir 15658 simboli...)