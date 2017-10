Mana pieredze: Ar kafiju iziet pasaulē

SIA Rocket Bean Cafe līdzīpašnieks un valdes loceklis Aivars Rodčenko, kuram Rīgā tagad pieder jau divas Rocket Bean kafejnīcas un kafijas grauzdētava Miera ielā, neslēpj – mērķis ir izglītot patērētājus, piedāvājot pasaulē labi zināmu kafijas ražotājvalstu produktu, kurš audzēts, transportēts, uzglabāts, grauzdēts un pagatavots pēc augstākajiem standartiem. Kafejnīca Dzirnavu ielā pārcelta no Vecrīgas, kur kļuvis par šauru. Jaunā vieta ir krietni plašāka – ar 55 līdz 60 vietām, kas, pēc Aivara domām, ir minimums, lai savu biznesu varētu atpelnīt. Rīgas klusais centrs par mājvietu izvēlēts arī tādēļ, lai panāktu pretī uzņēmējiem un citiem aizņemtiem ļaudīm, kas strādā tuvumā.

Aivaram pieredze ar kafiju veidojusies vairāk nekā desmit gadu garumā, bet to, ka pašiem jāražo kafija, kopā ar partneri Mārtiņu Dzeni sapratuši pirms pieciem gadiem. Tad arī sākta telpu un iekārtu meklēšana, kas pēc ilgiem pūliņiem vainagojās ar grauzdētavas izveidi Miera ielā. Tur arī atrodas kafejnīca, laboratorija un veikals. «Vēlamies cilvēkiem dot labāko. Kafija ir viena no tām lietām, ko cilvēki dzer, neapjaušot, ka viņi nedzer iespējami labāko produktu. Tajā ir kofeīns un tā ir vienīgā viela pasaulē, kas spēj vienlaicīgi uzmundrināt un nomierināt. Bieži vien, spekulējot ar to, ka kafijā ir kofeīns, cilvēkiem netiek dota iespēja izvēlēties labāko produktu. Gribam sniegt ne tikai kārtējo kofeīna devu, bet gan piedāvāt aromātisku un baudāmu dzērienu, tieši tādu, kāds tas ir pieejams citviet pasaulē labākajās kafijas pasniegšanas vietās,» klāsta Aivars.

Šobrīd Brazīlijā norisinās Cup of Excellence – pasākums, kurā eksperti izvērtē labākās Brazīlijā ražotās kafijas un tādējādi izveido nosacītu 2017. gada TOP. Pirmoreiz pasākuma vēsturē kafiju vērtēs kāds no Latvijas, šoreiz tas būs Rocket Bean Roastery grauzdēšanas meistars Mārtiņš Drungils.



Visu rakstu Ar kafiju iziet pasaulē lasiet 18. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.



