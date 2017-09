Mana pieredze: Džeza baznīca Pashkevich Jazz Club

Tā uzsver džeza mūziķis Deniss Paškevičs, kurš pirms trīs mēnešiem kopā ar domubiedriem atvēra džeza klubu Pashkevich Jazz Club. «Pirms gada manī radās impulss īstenot jaunu un interesantu projektu – džeza klubu Rīgā. Tas nāca no potenciālajiem partneriem, kuru vēlme iesaistīties šajā projektā man deva iekšējo sajūtu, ka visi kopā mēs to varam izdarīt kvalitatīvi. Viens no viņiem ir džeza mūziķis, pianists un uzņēmējs Nikita Bratus. Faktiski tas ir starptautisks projekts,» stāsta Pashkevich Jazz Club mākslinieciskais vadītājs un zīmola nesējs Deniss Paškevičs, kurš ir džezmenis ar 25 gadu stāžu, kā arī jau iepriekš piedalījies vairāku uzņēmumu attīstīšanā. Viņš atzīst, ka biznesa daļa viņa dzīvē līdzās mūzikai vienmēr ir bijusi, jo patiesi veiksmīgi radoši cilvēki dzīvo sakārtotā personīgajā kosmosā, līdzsvarotu domu un iekšējas pasaules vidē. Tas palīdz radīt. Sakārtota materiālā vide ir viena no veiksmīgas radošas dzīves platformām. «Jādomā, kā veidot pareizo līdzsvaru, jo mākslā ir ļoti daudz realitātes. Tā ir piepildīta ar zināšanām un spēju tās pārvaldīt, īpaši runājot par džeza mūziku, kompozīciju un improvizāciju tajā,» viņš turpina.

Klubs prezentē Latvijas džeza jaunās paaudzes mūziķus, kas sevi piesaka spēcīgi ne tikai pašu mājās, bet arī pasaulē. Tāpat uz skatuves kāpj mākslinieki, kuru vārdi jau ir labi zināmi un kuriem ir savs sekotāju pulks. Vēl viens svarīgs programmas virziens ir sadarbības projektu veidošana ar ārvalstu mūziķiem, kā arī Pashkevich Jazz Club tiek aicinātas uzstāties džeza mūzikas zvaigznes. «Kluba atklāšanas koncerts, kas notika pasaules džeza dienā, pulcēja apmēram 200 cilvēku, jo šeit uz skatuves uzstājās starptautiska mēroga džeza zvaigznes no Ņujorkas, Berlīnes, Parīzes, Honkongas, Maskavas, Kijevas, Vācijas un Baltijas valstīm. Te valdīja īsta džeza atmosfēra. Džeza klubs nav viendienītis, tas ir ilgdzīvotājs, ko pierāda šāda veida iestādes citviet pasaulē. Lai šādu klubu izveidotu par ilgspēlējošu projektu, ir nepieciešama laika un sapņu investīcija,» uzsver mūziķis.

Fotoattēlus skatīt raksta galerijā!

