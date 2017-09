Mana pieredze: Gan pakalpojumi, gan savi projekti

SIA Cloud Enterprise Systems nodarbojas ar dažāda veida programmatūras izstrādi – sākot no vienkāršām mājaslapām un beidzot ar sistēmām. «Pamatā sniedzam ārpakalpojumus, lai nodrošinātu naudas plūsmu un bizness būtu stabils, bet, kad ir brīvāki brīži, mēģinām attīstīt savus produktus,» stāsta Mārtiņš Štāls, SIA Cloud Enterprise Systems īpašnieks. No 2005. gada viņš ik pa laikam iesaistījies projektos, kur bijusi daudzsološa biznesa ideja, bet šajā laikā neviena no tām nav atnesusi miljonus. Tāpēc šobrīd viņš koncentrējas uz pakalpojumu sniegšanu. «Ir dzirdēti stāsti no Silīcija ielejas, kur uzņēmējs uztaisa labu produktu un kļūst par miljonāru. Arī inkubatorā es redzu daudzus unikālus produktus. Taču ir svarīgi arī sniegt pakalpojumu, atbildēt uz tirgus pieprasījumu. Ar inovācijām es nodarbojos tad, kad ir brīvāks brīdis,» viņš saka. Viens no piedāvājumiem ir dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēma namu apsaimniekotājiem, kur veikt aprēķinus un sagatavot rēķinus, un otrs ir marsrutalapas.lv. «Dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēmā izmantojam to cilvēku pieredzi, kas šajā jomā ir strādājuši. Tāds produkts nevar rasties trim džekiem garāžā, tas rodas no 20 gadu pieredzes nozarē,» saka Mārtiņš.

Vaicāts, kas pamudināja sākt savu biznesu, Mārtiņš atklāj, ka jutis - paša potenciāls nav izmantots, vienmēr bija kāds augstākstāvošs cilvēks, kurš var lemt par uzņēmuma IT stratēģiju. «Es vairs negribēju būt vienā darbavietā. Vienu dienu ir kaut kas labs, bet citu dienu dari, kas pagadās. Šādā situācijā profesionāļiem rodas sajūta, ka viņi zaudē kvalifikāciju. Vadot ārpakalpojumu uzņēmumu, vienmēr vari sadalīt darbus pa prasmēm, katrs var darīt to, ko vislabāk prot, un vienmēr ir klienti, kam kaut ko vajag,» saka Mārtiņš.







Visu rakstu Gan pakalpojumi, gan savi projekti lasiet 27. septembra laikrakstā Dienas Bizness.