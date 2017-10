Mana pieredze: Modes māksliniecei Šeilai Vanagai jauns piedāvājums

Pati Šeila 20 gadus bija veģetāriete, bet jau ceturto gadu viņa ir svaigēdāja. Lai pievērstu citus cilvēkus veselīgam dzīves veidam, viņa savu radošumu liek lietā dažādu svaigu ēdienu gatavošanā – bez cepšanas un neviena paša grama cukura vai miltu tapuši mafini, kūkas un citi kārumi.

Pusdienu restorāns Šeila Raw durvis vēra šīs vasaras beigās. Viena no divām nelielās šūšanas darbnīcas istabām pārtapusi par omulīgu pusdienošanas telpu. Tajā novietoti trīs galdiņi viesiem, bet uz letes izlikti visi tie produkti, no kuriem taps attiecīgās dienas maltīte. «Pusdienu piedāvājums nekad neatkārtojas, katru dienu ir kaut kas jauns, tas prasa lielu radošumu un iztēli,» teic Šeila Raw saimniece. Vienlaicīgi pusdienot var 15 cilvēki. Vairums klientu ieturēt maltīti nāk no tuvumā esošajiem birojiem, ir arī cilvēki, kuri Šeilas restorānu apmeklē ikreiz, kad ierodas Rīgā no attālākiem Latvijas reģioniem.



Restorānā modes māksliniece ieguldījusi tos līdzekļus, kurus ir nopelnījusi ar tērpu darināšanu. «Neesmu ņēmusi nekādus kredītus, ne kādā citā veidā naudu aizņēmusies. Kad meistaroju kleitas, domāju – šī būs ledusskapis, bet par to iegādāšos kādu jaunu mēbeli,» saka Šeila. Darbs restorānā nav ietekmējis tērpu modelēšanas apjomus, pasūtījumu skaits nav samazinājies.

Visu rakstu Meistaro kleitas un gatavo našķus lasiet 9. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.



TEV VARĒTU INTERESĒT ARĪ:



Sākam biznesu: Gatavo saldējumu bez piena

Mana pieredze: Osvalds Pupa tver pusdienotāju pieplūduma mirkli

Sākam biznesu: Vegānu kafejnīca nomaļākā ielā

Bankrotējusi pirmā vegānu veikalu ķēde

Liepājā darbu sākusi vegāniem un svaigēdājiem piemērota kafejnīca Mulberry