Mana pieredze: Piedāvā kafiju tunelī

Kafijas tirdzniecības vietas veidotāja – SIA Save My Day – vēlas mainīt rīdzinieku nepatiku pret tuneli

Austrālietis Enlajs Hoi (Enlai Hooi) kopā ar latviešu draugiem un domubiedriem Andri Strazdu, Sintiju Popenu, Līvu Kreisleri un Elzu Kaktiņu izveidojuši kafijas tirdzniecības vietu tunelī, kas ved no Vecrīgas uz Centrāltirgu. Save My Day koncepcija saistīta ar Enlaja jaunības dienu pieredzi Austrālijā. 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā Melburnā cilvēki atvēra gardēžu līmeņa ēstuves pilsētas sirdī – tuneļos un ieliņās ap Centrālo staciju. Pēc dažiem gadiem cilvēkos nostiprinājās pārliecība, ka arī ne pārāk prestižos rajonos var slēpties pērles – interesantu mūzikas ierakstu tirdzniecības vietas, dizaina veikali vai bāri ar pašbrūvētiem dzērieniem.

Save My Day izmanto īpašu kafiju, kuras izcelsme ir zināma, ir notikusi rūpīga pupiņu atlase, grauzdēšana. Kafija ir audzēta un apstrādāta sociāli atbildīgi. Vienai no audzētavām Brazīlijā ir Godīgās tirdzniecības sertifikāts, bet otrai Kenijā nav, taču tas ir mazs vietējais kooperatīvs, kas to nevar atļauties.

«Mūs kaitināja tas, ka, lai kur pasūtītu kafiju, paiet vismaz piecas minūtes, līdz tā ir gatava. Aizņemti cilvēki nevar atļauties veltīt kafijai tik ilgu laiku. Esam attīstījuši kafijas pagatavošanas procesu tiktāl, ka vienas tasītes piepildīšana prasa mazāk par vienu minūti – arī dzērieniem ar pienu,» klāsta Enlajs. Ātrums ir cieši saistīts ar kompānijas biznesa modeli – peļņa par katru produkta vienību ir zema, taču apgrozījums ir augsts, un tas ir tieši saistīts ar ātrumu, kādā var servēt augstas kvalitātes kafiju.

