Bērnu mēbeļu zīmola Tilibs&Lācis radītāji: Latvija ir labs treniņu laukums

«Bieži vien tirgū pieejams labs dizains par nereāli augstu cenu, un to var nopirkt tikai daži. Gribējām, lai mēbeles ir skaistas, izturīgas un pieejamas,» stāsta bērnu mēbeļu zīmola Tilibs&Lācis viens no radītājiem, galdnieks Māris Tilibs.

Viņš un kompanjons Ivars Lācis neslēpj, ka Ķelnes bērnu mēbeļu izstādē pārņēmis neliels pesimisms, jo nākas konkurēt ar uzņēmumiem, kuriem ir 150 gadu vēsture. «Nevienam tur tu neesi vajadzīgs. Tā ir lielākā jauno uzņēmēju kļūda, jo nereti tie domā, ka viņu dizains ir unikāls un tas var maksāt četras reizes vairāk nekā līdzvērtīgs produkts. Nonākot šādās izstādēs, viņi saprot, ka pasaules mērogā nav īpaši,» teic M. Tilibs.

«Pagaidām sērijveida mēbeļu ražošanu subsidējam no citiem mūsu veiktajiem darbiem. Tilibs&Lācis ir dārga aizraušanās, pagaidām vēl daudz eksperimentējam, izgatavojot daudzus produktu prototipus, bet redzu, ka nākotnē varēsim no sērijveida ražošanas droši dzīvot. Esam tuvu startam, kad jaunā zīmola mēbeļu ražošanu pārvērtīsim biznesā. Klientu kontaktu bāze no izstādēm ir gana laba, un man gribas domāt, ka šis gads būs ar izrāvienu,» cer M. Tilibs.

Šobrīd Latvijā Tilibs&Lācis produkcija ir nopērkama mēbeļu veikalos Čiekurs. «Latvija ir labs treniņu laukums, un to nedrīkst laist garām un platiem soļiem ievalsēt Vācijas tirgū, domāt par miljonu pasūtījumu. Bērnu slimības ir jāizslimo mājās, piemēram, izkopjot nianses par mēbeļu iepakojumu, lai tās transportēšanas laikā netiktu sabojātas,» teic I. Lācis.

