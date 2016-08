Nekustamo īpašumu pārvaldes platforma Rention izstrādāta, lai ar mājokļa apsaimniekošanu saistītās darbības būtu iespējams atrisināt vienotā sistēmā

Tajā pieejams plašs darbību klāsts mājokļu īpašniekiem, izīrētājiem, īrniekiem, apsaimniekotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pēc reģistrācijas sistēmā ir iespējams pievienot objektus, apmaksāt vai izrakstīt rēķinus, nodot skaitītāju rādījumus. Tāpat ar laiku sistēmā varēs pieteikt jaunus pakalpojumus un komunicēt ar klientiem un pakalpojumu sniedzējiem personīgi. SIA Rention valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Zelinskis uzsver, ka ieguvums lietotājiem ir procesu automatizācija.

Lielākais izaicinājums projektā ir tas, ka nekustamo īpašumu nozare nav pārāk pretimnākoša izmaiņām, jo ir konservatīva. Aleksandrs ir saskāries ar to, ka biežāk izskan jautājumi par to, vai jaunā sistēma nebūs vēl sliktāka par to, kas ir lietota līdz šim. «Esmu redzējis rēķinus visdažādākajos formātos – Excel, Word, PDF. Pavisam nesen tikos ar apsaimniekotāju, kurš joprojām visu raksta papīra kladē,» viņš stāsta.

Šobrīd Rention pēta tirgu Polijā, Anglijā, Nīderlandē, Čehijā, Beļģijā un Vācijā.

