Mana pieredze: Palīdz uzņēmumiem lūgt piedošanu klientiem

Lielbritānijas uzņēmums Sorry as a Service, kura līdzīpašniece ir arī latviete Sabīne Pole, ļauj uzņēmumiem paplašināt komunikācijas iespējas ar neapmierinātiem klientiem emocionālu dāvanu veidā

«Viens no sarežģītākajiem punktiem attiecībās ir tad, kad kaut kas noiet greizi. Cilvēki taču nepārskaita viens otram 20 eiro kā atvainošanos, jo nepieiet attiecībām tik racionāli, bet mēģina darīt kaut ko tādu, kas iepriecina, – uzdāvina ziedus, atvainojas emocionālākā veidā. Līdzīgi mēs to cenšamies ieviest korporatīvajā vidē, kur klienti to nav gaidījuši,» saka Sabīne Pole, Sorry as a Service līdzdibinātāja.

Visbiežāk neapmierinātajiem klientiem dāvina šokolādi, ziedus, ar roku rakstītas kartītes, dažādus gardumus no vietējiem ražotājiem, kuru produkti nav pieejami lielveikalos. «Tādas ļoti mīļas un cilvēcīgas dāvanas,» viņa teic. Dāvanu vērtība ir vidēji no piecām līdz 20 mārciņām. Uzņēmums necenšas risināt lielas problēmas, kur kāds ir cietis vai tiesājas. Tā specializācija ir reizes, kad, piemēram, meistars ir solījis ierasties vienā dienā, bet neieradās un tādējādi radīja neērtības, bet notikušais nav nekas katastrofāls. «Kad sākam sadarbību ar klientu, strādājam gan ar mārketinga, gan komunikāciju nodaļu un nonākam pie lietām, kas vislabāk

Līdz šim Sorry as a Service piesaistījuši teju pusmiljonu eiro investīcijas.

Visu rakstu Atvainošanās kā bizness lasiet 22. februāra laikrakstā Dienas Bizness.