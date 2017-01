Mana pieredze: Pašas veidots dizains un materiāls

SIA Woocoon īpašniece Baiba Rēdere strādā nuno tehnikā; no jaunradītā zīda un vilnas materiāla darina tērpus, ko pati pieskaita pie lēnās modes

Staigājot pa veikaliem, Baibai rodas jautājums, kur tas viss paliek. «Latvijas pircējiem patīk skaļi zīmoli no ārzemēm, taču cilvēki no citām valstīm tos ir «atēdušies» un meklē kaut ko svaigu, interesantu, ar pievienoto vērtību. Šķiet traumējoši, kad, ieejot veikalā, redzami 20 vienādi apģērba gabali. Man ir svarīgi, kas to ir darinājis un kurā pasaules malā. Tāda es neesmu vienīgā, arī pasaulē par to domā, par to, kas paliks nākamajām paaudzēm,» viņa saka. Tāpēc Baibas skatījumā pasaulē aktuālā tendence ir t.s. lēnā mode un individuālisms. Baiba pati strādā t.s. nuno velšanas tehnikā, faktiski katru tērpu no nulles rada arī pati, tostarp materiālu, kas rodas, saveļot vilnu ar zīdu, kas šajā procesā «sakožas» kopā. Tāpat viņa eksperimentē arī ar kokvilnu un zīdu. Šajā tehnikā radīt tērpus ir diezgan grūti un laikietilpīgi.

Baiba arī pati krāso materiālus, no kuriem veido savus tērpus. Viņai patīk izmantot dabas krāsas. Piemēram, melnalksnis materiālam dodot brūnganu toni, savukārt no ozolzīlēm iegūst violetīgi pelēku krāsu. Vaicāta, kāpēc izmanto šādu pieeju, Baiba teic, ka vienreiz to pamēģinot, rodas vēlme izmantot šādus līdzekļus, nevis gatavās krāsas. «Vienreiz pamēģinot, saproti, ka tas ir kaut kas cits. Šādām krāsām ir īpašāka vērtība, virsvērtība,» uzskata Baiba.

