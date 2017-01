Mana pieredze: Spēja pārliecināt Swedbank mainīt sākotnējo uzstādījumu

SIA Fitfix īpašnieki Igors Šeļegovs un Pols Lorenss spējuši pārliecināt Swedbank mainīt sākotnējo uzstādījumu – fitnesa klubs tikai darbiniekiem

Kad AS Swedbank izsludināja konkursu sporta zāles atvēršanai tās centrālajā biroja ēkā, ideja bija izveidot to tikai bankas darbiniekiem, taču tagad tā ir pieejama ikvienam interesentam.

Ideja par fitnesa centru tikai kompānijas darbiniekiem ir populāra visā pasaulē. Zāles centrā stāv trenažieri, kurus var izmantot uzņēmuma darbinieki paši – trenēties bez trenera atbalsta. Tomēr I. Šeļegovs bankas vadībai piedāvāja izveidot fitnesa centru SunFit ne tikai tiem, kuri paši ir sportisti un saprot, kā izmantot visas ierīces, bet arī tiem cilvēkiem, kuri ar sportu ir uz «jūs», un piedāvāt viņiem grupu nodarbības. Taču pats svarīgākais – zāle ir pieejama ne tikai Swedbank darbiniekiem, bet arī visiem citiem. «Jau no paša sākuma bieži tikāmies ar bankas darbiniekiem, skaidrojot, kādēļ nodarbības trenažieru zālē ir svarīgas veselībai. Tie, kuri atnāca pirmajā nedēļā, ieguva četras bezmaksas konsultācijas – par to, kādas problēmas vajadzētu novērst un kā to izdarīt. Tāpat ikvienam interesentam nodrošinājām treniņa programmu un pareiza uztura programmu, kas ir ļoti nozīmīga. Rezultātā no bankas pie mums regulāri nāk 300-350 darbinieku. Kad sapratām, cik bankas darbinieku mūs apmeklē, abonementus piedāvājām arī citiem interesentiem,» stāsta I. Šeļegovs.

