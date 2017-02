Kafejnīcas MiiT īpašnieki iesoļo jaunā ar kafiju saistītā biznesā – ražo ēdamo kafiju Coffee Pixels

«Ražojam produktu, kas lietojams un kam ir tādas pašas funkcijas kā kafijai. Tas pamodina, uzmundrina, ir garšīgs. Vienīgi – tas nav šķidrs. Tā ir kafija, vienkārši citā formā. Neesam pirmie pasaulē, kas kafiju sāk gatavot ēdamā formā. Taču esam unikāli ar to, ka darām to atšķirīgi no citiem un ražošanas procesā izmantojam visu kafijas augli,» apgalvo Raivis Vaitekūns, Coffee Pixels (SIA Solid Coffee) līdzīpašnieks. Kopā ar Gundaru un Andri Vaitekūnu viņam ideja par kafiju tāfelītes formā šķita aizraujoša, tiesa, pirmo reizi to mēģinot pagatavot, rezultāts puišus neapmierināja. Viņi ir arī testējuši esošo piedāvājumu tirgū, bet arī tas nešķita pietiekami labs. «Pieslēdzām mūsu kafijas nozarē uztrenētās galvas un sākām domāt, ko darīt,» viņš saka. Izstrādājot šo produktu, uzņēmēji apzināti pētījuši savus konkurentus. «Labā ziņa ir tā, ka neviens no tiem nav ar tik lielu kafijas pieredzi kā mēs. Liela daļa ilgus gadus ir darbojušies šokolādes nozarē un izlēmuši pamēģināt kafiju, bet mēs uz to esam gājuši no savas kafijas pieredzes, veidojam spēcīgu kafijas produktu. Tā ir viena no būtiskākajām atšķirībām,» uzsver Andris. Gundars piebilst, ka konkurenti savos produktos bieži vien izmanto daudz cukura, E vielu. Viņi ir centušies saglabāt maksimāli vienkāršu produktu, izmantojot tikai dažas sastāvdaļas.

