Pieci ieteikumi biznesa attīstības veicināšanai

21. gs. straujā tehnoloģiskā attīstība ietekmē arī biznesa vidi un veicina konkurenci, tāpēc uzņēmējam jādara viss, lai viņa bizness nesāktu stagnēt vai nenonāktu lejupslīdē. Ziedu piegādes kompānija, ēdināšanas serviss, pasažieru pārvadājumu kompānija, maiznīca, ražotne vai kāda cita veida uzņēmums – visus vieno vairāki aspekti, kurus uzlabojot, sekmēsies arī uzņēmuma attīstība.

Pieci ieteikumi, kas noderēs uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt un paplašināt savu biznesu.

Biroja vadītāja faktors

Pat uzņēmumus, kuros darbība pamatā notiek ražotnē vai ceļā, piemēram, pārvadājumu vai piegādes kompānijās, profesionāls un uzticams biroja vadītājs ir zelta vērtē, nemaz nerunājot par uzņēmumiem, kuru telpās ikdienā viesojas klienti. Biroja vadītājs ne tikai veido uzņēmuma tēlu, komunicējot ar klientiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem u.c., bet arī nodrošina ikdienas darbu nepārtrauktību. Turklāt, tieši biroja vadītājs nereti ir cilvēks, pie kura ikviens darbinieks vēršas pirmām kārtām. Ar katru ikdienas jautājumu parasti nevēršas pie izpilddirektora vai valdes priekšsēdētāja, bet profesionāls biroja vadītājs, kurš pārzina uzņēmumu no A līdz Z, spēs, ja ne atbildēt uz jautājumu, tad vismaz skaidri ieteikt, kuras pozīcijas darbinieki vai nodaļa šajā jautājumā ir viszinošākie.

Uzticamais darba zirgs – komerctransports

Ja neiztrūkstoša uzņēmuma ikdienas sastāvdaļa ir preču piegāde, izejvielu vešana uz ražotni vai pasažieru pārvadājumi, viena diena, kad kāda no automašīnām ir izgājusi no ierindas, var radīt lielus zaudējumus. Lai gan transports nereti sastāda vienas no lielākajām izmaksām, vajadzētu atcerēties, ka lētākais ne vienmēr ir labākais. Uzņēmuma autoparkam jābūt drošam un uzticamam. Ja plānoto braucienu uz pludmali ar privāto auto nākas atcelt, tas nozīmē vilšanos un sliktu garastāvokli, bet, ja nākas atcelt piegādes klientiem, tas nozīmē ne tikai finansiālos zaudējumus īstermiņā, bet iespējams pat zaudētus klientus. Šajā kontekstā ir vērts lūkoties tādu darba zirgu virzienā, kā piemēram, Volkswagen komerctransports, kuru izpratnē darba auto ir jābūt gan drošam un uzticamam, gan godam jānes uzņēmuma tēls. Turklāt, tālredzīgs uzņēmuma vadītājs padomās arī par šoferu ērtībām, izvēloties ergonomisku transportu, jo šoferiem automašīnā nereti jāpavada visa diena. Vēl liela nozīme ir arī navigācijai – tas atvieglo gan šofera ikdienu, gan ļauj sekot līdzi maršrutam un vajadzības gadījumā optimizēt degvielas patēriņu.

No čipkartēm līdz interneta veikalam

Kā jau minēju, 21. gs. liek sevi manīt ik uz soļa – sen jau aizgājuši laiki, kad darbinieki fiksēja savu ierašanos darbā, kompostrējot kartītes, kad maiņu grafiks bija redzams uz lielas tāfeles, šoferi, kas brauc, turot rokā karti u.tml. Ja uzņēmums vēlas būt konkurētspējīgs, ir jāpilnveido tā iekšējie procesi, balstoties uz informācijas tehnoloģijām. Darbinieku savstarpējās saziņas iespējas, čipkartes, kas fiksē ierašanos darbā un iešanu prom, intranets ātrai un efektīvai informācijas izplatīšanai, ar GPS aprīkots komerctransports – tie ir tikai daži no veidiem, kā optimizēt uzņēmuma ikdienu. Tāpat nevar aizmirst par komunikāciju ar klientu, piemēram, sniedzot iespēju iegādāties preci vai pakalpojumu internetā, vai radīt speciālu mobilo lietotni, kas popularizē uzņēmuma darbību vai produktu. Ja mūsdienās internetā var iegādāties pat medikamentus (bezrecepšu), svaigi ceptu torti u.c. lietas, uzņēmums, kas nepiedāvā šādu iespēju, var palikt zaudētājos.



Pārzināt savu uzņēmumu no A līdz Z

Vadītājam ir jāspēj identificēt un izprast visa uzņēmuma sistēmas uzbūve. Nevajadzīga norises izņemšana no procesa var radīt negatīvas sekas, ja tā ir bijusi kritiska. Ja procesā nepieciešams veikt izmaiņas, ir jāspēj identificēt tajā iesaistītās puses un jāsaprot to vajadzības konkrētajā procesā. Process var būt daudz vairāk par to, kas aprakstīts formālajā instrukcijā. Lai iepriekš minēto īstenotu, nepieciešams nodefinēt, kā tiek sistematizētas un uzkrātas katra darbinieka zināšanas. Lai iztrūkstot kādam procesam vai neesot konkrētam darbiniekam darba vietā, netiktu apturēta vai apgrūtināta uzņēmuma darbība.

Kolektīvs ir tik motivēts, cik katrs tā darbinieks

Ja uz attīstību tieksies uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs, ar to vēl nebūs gana. Mēdz teikt, ka ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms – arī uzņēmuma komanda ir tik motivēta darboties, cik motivēts ir katrs tās dalībnieks. Pašmotivācija- tas ir pamatu pamats, taču uzņēmuma vadītājam der atcerēties, ka finansiāla atlīdzība nav vienīgā motivācija. Kā lieliska motivācija var būt arī iespēja iegūt papildus izglītību un zināšanas, apmeklējot kursus un seminārus, bonusu sistēma, kā rezultātā darbinieks var iegūt kādu brīvdienu vai īsāku darbadienu, pretimnākšana darbiniekiem, kuri paralēli studē, vai jaunajiem vecākiem u.tml. Lieliska motivācija darbiniekam var būt arī ļoti atbildīga uzdevuma uzticēšana, kas var prasīt no darbinieka papildus piepūli un mācīšanos, taču rezultātā viņš novērtēs sev izrādīto uzticību.