Sākam biznesu: Grib iekustināt e-komerciju

SIA MilkyZoo līdzīpašnieks Ģirts Lediņš uzskata, ka iepirkties internetā ir ērtāk, tas ir iecienīts iepirkšanās kanāls jo īpaši jauniem cilvēkiem. «Es visus savus pēdējos pirkumus, izņemot pārtiku, esmu veicis internetā. E-komercija gadu no gada kāpj. Pie mums tā vēl nav Amerikas līmenī – viņi ir tehnoloģiski atvērtāki, viņiem patīk visi jauninājumi,» teic Ģirts.



Viedoklis: Kāpēc joprojām iepērkamies veikalos?

Virtuālajā tirgū iepērkas vairāk

MilkyZoo direktors Kārlis Muižnieks gan norāda, ka iepirkšanās internetā Latvijā nav īpaši populāra un cilvēki neuzticas internetveikaliem. Arī tirgus ir mazs, tādēļ ir grūti sasniegt lielu uzticamu klientu bāzi turpmākai biznesa attīstībai. «Skaidrs, ka e-komercijā Latvijā ir diezgan grūti, un galvenais elements, uz ko visi cilvēki skatās, ir cena. To var viegli salīdzināt, informācija ir pieejama. Tirgus un peļņa ir diezgan maza, tāpēc mums ir doma radīt pievienoto vērtību klientam. Mums radās ideja apvienot e-komercijas veikalu ar informatīviem un izglītojošiem materiāliem mājdzīvnieku saimniekiem. Bija atsevišķi blogi, kur cilvēki raksta par savām problēmām, bet informatīva materiāla, kur atrast informāciju, nebija. Man pašam ir bijušas daudzas reizes, kad meklēju informāciju Google, bet latviski neko daudz nevar atrast. Mūsu nākamais mērķis ir radīt informatīvu, izglītojošu materiālu,» saka Ģirts. Sadarbībā ar nozares ekspertiem MilkyZoo mājaslapā tiek veidots blogs, kurā ir informācija suņu un kaķu saimniekiem gan par to, kā risināt ikdienas problēmas, piemēram, kā iemācīt kucēniem nevilkt pavadu, gan par to, kā uzlabot mājdzīvnieku veselību.



