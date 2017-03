Sākam biznesu: Labāki nekā citi

Izglītības kvalitātē nozīmīga loma ir kontroldarbiem, kuros ir dažādi uzdevumi un to varianti, un Ingenium steidz palīgā fizikas skolotājiem to automatizētā sagatavošanā

«Veidojam palīgu skolotājiem. Gribam, lai ir vienota uzdevumu datubāze, no kuriem būtu viegli veidot kontroldarbus vairākos variantos, rediģēt, pievienot savus uzdevumus, atlasīt grūtības pakāpi – tā, lai skolotājiem būtu ērti,» stāsta Toms Vāvere, viens no kontroldarbu rīka Ingenium idejas attīstītājiem. Pagaidām šis rīks strādā fizikai, jo algoritms, kā tas māk mainīt skaitļus, šobrīd atbilst fizikas mācību priekšmeta vajadzībām. «Mums ir sistēma, kas spēj atrisināt uzdevumus, katru reizi ievietojot citus skaitļus. Tā ir iespēja, ko piedāvājam un kādas citiem konkurentiem nav. Tas padara produktu atšķirīgu. Loģiski ir sākt ar to, ko pārvaldām, kas ir mūsu specialitāte, ar ko esam labāki nekā citi. Mūsu risinājums ir tieši piemērots fizikai, un mēs esam diezgan pārliecināti, ka tas ir labāks nekā tas, kas šobrīd ir konkurentiem šajā lauciņā,» piebilst Jāzeps Rutkis, vēl viens no Ingenium attīstītājiem.

Idejas autors Dainis Silamiķelis sāka strādāt par fizikas skolotāju. Viņš gribēja nodrošināt vairākus uzdevumu variantus, nevis dot tos visiem vienādus, tā darbs būtu kvalitatīvāks. Viņš sāka veidot uzdevumu konstruktoru. Ar laiku viņam radās doma, ka to varētu izmantot arī citi skolotāji. Taču tad šim rīkam vajadzētu būt vienkāršāk lietojamam, jo skolotāji, visticamāk, negribēs ieprogrammēt katru uzdevumu atsevišķi. Viņš pasauca palīgā kursabiedrus, un pagājušā gada vasarā viņi ķērās klāt šim projektam nopietnāk.

Visu rakstu Vēlas palīdzēt skolotājiem lasiet 20. marta laikrakstā Dienas Bizness.