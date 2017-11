Sākam biznesu: No dizaina Rīgā pie āboliem Vecumniekos

Pirms trīs gadiem viņš kopā ar ģimeni pārcēlās no Rīgas uz dzīvi Vecumnieku novadā, kur iegādājās īpašumu. «Pirms tam biju grafiskais dizainers. Ar šo lietu es vēl aizvien pasīvi nodarbojos, strādājot attālināti vairākās reklāmas aģentūrās. Apmēram desmit gadus biju pavadījis laiku pie datora, tāpēc man gribējās kaut ko vairāk, iziet ārā no ierastās vides, darīt kaut ko īstu, ar rokām, kaut ko pavisam atšķirīgu,» atzīst K. Ulmanis.

Īpašumu Vecumniekos Ulmaņu ģimene iegādājās pirms četriem gadiem, un viens no pamudinājumiem pirkt konkrēto lauku māju bija tas, ka īpašumam līdzās ir gandrīz trīs ha plašs, 80 gadus sens ābeļdārzs. Puse no tā ir aizaugusi, puse – iztīrīta. «Ābeļdārza īpašnieks mani sabiedēja, ka grasās kokus raut ārā un to vietā būs aramzeme, tāpēc es šo zemi sāku nomāt, bet tuvākā nākotnē esmu iecerējis iegādāties arī šo gabalu, lai ābeļdārzā uzbūvētu nelielu ražotni, kurā varētu spiest sulu un veidot citus produktus no šiem augļiem,» atklāj K. Ulmanis.

Šogad viņš produkciju sapildījis vairāk nekā 1000 pudelēs un tās realizējis Kalnciema tirdziņā, dažādos veikalos, arī internetā, bet vislielāko pārdošanas apjomu sasniedzis, veidojot tā saucamās sulu tūres, kuras viņš izsludina internetā divas reizes mēnesī. Tad ikviens interesents var pieteikties sulām un K. Ulmanis tās nogādā līdz vairākiem preces saņemšanas punktiem. «Pagaidām tirdzniecības kanālu ir pietiekami daudz, preces uzkrājumi neveidojas. Jādomā, ko darīt laikā, kad ābolu sulu Latvijas iedzīvotāji tik daudz nepatērē. Esam jau izmēģinājuši vairākus produktus, piemēram, ābolu izspiedu tēju maisiņos, ābolu sulas želeju un medu, kas papildināts ar ābolu un čili pulveriem. Jāmeklē īstais produkts, kas uzrunās patērētāju, lai šis bizness nestu augļus visu gadu. Nākamgad tiekšos uz savu sapni par ražošanas ēku pašā ābeļdārzā,» teic K. Ulmanis.

