Sākam biznesu: No svina ķīmiķo zeltu

Pašā Rīgas centrā, Lāčplēša ielā mājvietu radusi mazā alus darītava Alķīmiķis, kurā top alus ar tādiem interesantiem nosaukumiem kā Bērnības trauma un Sweet Tramp. Darītava atrodas bijušā alus restorāna Bierhaus telpā, kur tik tikko durvis ir vēris arī gastrobārs ar tādu pašu nosaukumu kā alus darītavai – Alķīmiķis. Brūzis sevi definē kā pasaules stila alus darbnīcu; tajā tiek darīts alus, kas atspoguļo šī brīža situāciju un stilus pasaulē.

Runājot par to, kā ideja attīstījusies, alus darītavas runasvīrs un viens no aldariem Ingemārs Dzenis stāsta, ka uzņēmuma īpašniekam bija vēlme radīt restorānu, kurā tiek darīts arī alus, un viņš uzaicināja par aldari pie sevis strādāt Gordonu van Houtanu, kura mērķis bija brūvēt dažāda tipa pasaules alu, nevis klasisko lager tipa alu. «Tā mēs sākām šo ideju viļāt. Sākumā gan mums bija cits nosaukumus, bet galu galā nonācām pie Alķīmiķa. Mums patīk pieeja, ka mēs ķīmiķojam alu labākajā šī vārda nozīmē. Alķīmiķi taisa zeltu no svina, bet mēs taisām alu no ūdens, kas arī savā ziņā ir zeltīts notikums. Tā arī radās nosaukums,» stāsta Ingemārs. Jautāts, kurš izdomā interesantos nosaukumus un etiķetes, viņš atklāj, ka sākumā šķitis, ka etiķetēm nav izšķirošas nozīmes un galvenais, lai ir labs produkts, tomēr beigu beigās secināts, ka arī izskats ir nozīmīgs.

Visas alus gatavošanā izmantotās sastāvdaļas, izņemot ūdeni, nāk no citām valstīm. «Latvijā diemžēl neaug tāda veida apiņi, kādi mums ir vajadzīgi. Iesalu ievedam no Lietuvas, Somijas, Anglijas,» skaidro Ingemārs.

