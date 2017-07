Hackmotion izstrādā apģērbu, ar ko var «nolasīt» cilvēka kustības. Līdzīgas tehnoloģijas jau ilgstoši izmanto Holivudas filmu un spēļu industrijā, lai varētu animēt trīsdimensionālus tēlus. Šodien tehnoloģijas kļuvušas gana pieejamas, lai sāktu tās izmantot dažādās nozarēs. «Ir parādījušās tehnoloģijas, ko var «iebūvēt» apģērbā, un to cenas ir gana saprotamas, lai varētu veidot produktu cilvēkiem, kas nodarbojas ar sportu. Gudrais apģērbs nākotnē noteikti būs aktuāls, un mēs esam vieni no pirmajiem, kas ar to darbojas. Šai jomai noteikti ir potenciāls. Pat tad, ja sākumā netrāpām uz pareizo auditoriju, mums ir iespējas mainīt virzienu un pielāgot tehnoloģijas pielietojumu. Nav jau runa tikai par sportu – to var izmantot arī rehabilitācijai, virtuālajai realitātei, armijas vajadzībām. No visām šīm jomām esam saņēmuši signālus par interesi,» stāsta Jānis Linde, SIA Hackmotion līdzīpašnieks.

Vaicāti, kāda varētu būt viedā apģērba cena, viņi teic, ka tā lielā mērā ir atkarīga no tirgus un maksātspējas. «Atbilde uz šo jautājumu nāks mazliet vēlāk, kad precīzāk būsim sapratuši, uz kuru tirgu ejam. Iespējamā cena varētu būt robežās no 500 līdz 2000 eiro atkarībā no konkrētā produkta. Vēlākā stadijā cenas varētu būt zemākas,» saka Jānis. Atis Hermanis, SIA Hackmotion līdzīpašnieks piebilst, ka visām tehnoloģijām pirmie produkti praktisku iemeslu dēļ ir dārgāki, bet, kad tehnoloģija tiek noslīpēta un tirgus ir plašāks, cenas samazinās. Papildus tam viņi skatās uz iespēju piedāvāt viedos apģērbus arī kā nomas aprīkojumu.



