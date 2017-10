Sākam biznesu: Piedāvā datorspēles, kas bija populāras 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā

Mario, Karalis lauva, bruņurupuči ņirdzas, dažādas sporta spēles ir tikai dažas no iespējamām izvēlēm, jo Madars arkādē apvienojis visas tās datorspēles, kas bija populāras 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Tas, pēc viņa teiktā, ir sens produkts jaunās skaņās. «Mudinu atgriezties bērnībā vai aizvest tur savas atvases,» teic Madars.

Kopā ar tēvu Madars strādā ģimenes uzņēmumā SIA Malneks, kas nodarbojas ar mājas lapu dizaina un logo izstrādi. «Mani aizrāva vienas plates ARM arhitektūras dators. Sava prieka pēc mājās izveidoju programmatūru, kā arī aparatūru un arkādes ietvaru. Programmatūru vienkopus ir iespējams savietot simtiem spēļu, nevis tikai vienu, kā tas bija retro arkādē. Pagaidām aparātā ir vairāk nekā simt spēļu, bet varu to skaitu papildināt vēl vairākas reizes, jo tiek izmantota atvērtā koda programmatūra,» stāsta Madars. Viņš paralēli privātajam biznesam uz pusslodzi strādā Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā par informācijas tehnoloģiju projektu vadītāju. Pirmo arkādes prototipu Madars mājās uztaisīja pirms kāda gada, un, to parādot draugiem un paziņām, saņēma atzinīgus vārdus un pamudinājumu izveidot aparātu ar skaistu dizainu un to piedāvāt korporatīvajiem pasākumiem un privātām ballītēm.



