Sākam biznesu: Potenciālu redz privātajā biznesā tepat Latvijā

Digitālā mārketinga kompānija Market Me Good pārsvarā nodarbojas ar satura radīšanu, blogu rakstīšanu, tekstus piemērojot tam, lai tos varētu ērti atrast meklēšanas rīkos. Kad cilvēki meklē risinājumus savām problēmām, viņi atrod uzņēmumu veidotos rakstus, un tādējādi Market Me Good saviem klientiem palīdz atrast potenciālos pircējus. «Pēc būtības tas nav nekas jauns, bet mārketinga aģentūras reti var prognozēt, kad ieguldītā nauda atgriezīsies. Mēs to cenšamies mainīt,» saka Helvijs. Vaicāts, kā to var apsolīt, viņš teic, ka uzņēmumam ir vairāki piemēri, kā veicies citiem tā klientiem, ir aptuveni paredzams, kādus ieņēmumus varētu atnest konkrēts raksts. Aģentūras mērķis ir palīdzēt labām idejām kļūt redzamām. Tās pakalpojumi ir aktuālāki tiem klientiem, kas piedāvā programmatūru kā pakalpojumu, kā arī e-veikaliem un arī citiem vietējiem uzņēmumiem. Šobrīd aģentūrai ir daži klienti Latvijā un arī pirmais sadarbības partneris ārzemēs. Helvijam ir plāns aktīvāk pievērsties tieši ārzemju klientu piesaistei.

«Man bijusi dažāda darba pieredze, esmu strādājis gan lielās, gan mazākās kompānijās un laika gaitā esmu sapratis, ka mani vairāk saista privātais bizness. Savā biznesā mani pievelk tieši rīcības brīvība,» saka Helvijs. «Man vienmēr ir bijis sapnis kļūt par uzņēmēju. Tāpēc likās tik pareizi nodibināt savu uzņēmumu,» atklāj Helvijs.

«Daži nesaprot, kāpēc es bieži vien strādāju no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Vērtīgākā lieta, ko esmu iemācījies ārzemēs, ir tā, ka, lai gūtu panākumus, ir ļoti smagi jāstrādā,» saka Helvijs. Viņš uzsver, ka mums visiem ir vienādas iespējas un katrs var sasniegt pat savus ambiciozākos mērķus.

