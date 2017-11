Sākam biznesu: Tiecas pēc individualitātes

Tā novērojusi bērnu apģērbu ražotāja SIA Tiny Bunny īpašniece Ilva Kauliņa, tieši tāpēc viņa saskata nišu savam zīmolam.



«Ideja no sapņa realitātē pārtapa tikai pirms gada. Man jau sen bija šāda ideja, un šobrīd ir izdevies to īstenot,» viņa saka. Idejai saknes meklējamas pirms septiņiem gadiem, kad Ilva strādāja liela apģērbu koncerna bērnu apģērbu nodaļā. Tur dzima viņas mīlestība pret bērnu apģērbu. Viņa domāja par to, ka kādreiz varētu izveidot savu bērnu apģērbu līniju, bet nekad neticēja, ka varētu ar to pelnīt naudu. «Ticība radās tad, kad atnāca nosaukums. Sāku par to arvien vairāk domāt. Vēlāk man piedzima bērniņš, sāku viņam šūt drēbītes, arī draudzenēm iepatikās. Draugu atbalsts mudināja mani turpināt iesākto. Pēc bērna piedzimšanas es neatgriezos darbā, bet izvēlējos riskēt un iet pretim savam sapnim,» atklāj Ilva.

Nākamā gada janvārī Parīzē notiks bērnu preču izstāde Paris Playtime, un arī Tiny Bunny tajā piedalīsies. «Ir vairākas lielas starptautiskas izstādes, un viena no tām ir Playtime, kura notiek vairākās vietās, tostarp Parīzē ir nozīmīgākā. Tur pārstāvēts visvairāk zīmolu un potenciālo sadarbības partneru,» saka Ilva. Vaicāta, kā izcelties starp daudziem citiem bērnu apģērbu zīmoliem, viņa atbild, ka pats galvenais ir radīt patīkamas sajūtas. Uzņēmēja zina teikt, ka daudzi pircēji atzinuši, ka, atverot iesaiņojumu, sajutušies tiešām īpaši. Lai gan prece ietilpst vidējā cenu segmentā, viņa cenšas piedomāt pie tā, kā pasūtījums tiek nodots pircējiem, lai atvēršanas pieredze būtu pozitīva. Tāpat Ilva uzskata, ka svarīga ir skaidra zīmola vīzija. «No paša sākuma zināju, kādu to vēlos redzēt. Tādēļ esam atteikuši daudziem sadarbības piedāvājumiem, piemēram, kuponu portāliem un suvenīru veikaliem, jo zinu, ka tas neietilpst mūsu nākotnes koncepcijā,» viņa uzsver.

