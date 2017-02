Sākam biznesu: Dizaina veikalu apvieno ar kafejnīcu

Biznesa ideju – apvienot dizaina veikalu ar kafejnīcu – pagājušajā vasarā izmēģina Jūrmalā, bet tagad to plašāk realizē Rīgā

Pirms diviem mēnešiem galvaspilsētas centrā durvis vēris jauns konceptveikals BOLD, kurā atrodamas Baltijas un citu neatkarīgo dizaineru radītās lietas – apģērbs, mājlietas un mēbeles, kā arī gardas kūkas. BOLD izveidojusi Krista Birmane, modele Beāte Stivriņa un mākslinieks Bruno Birmanis. Viņi pārstāv plašu modes, mājas un interjera priekšmetu, aksesuāru klāstu no vairāk nekā 60 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dizaineru radītām kolekcijām. Tieši tādēļ tika izvēlēts nosaukums BOLD, kas nozīmē The Best of Local Design (labākais lokālais dizains). «Biznesa idejas pirmsākumi meklējami pagājušā vasarā, kad mēs ar vīru Jūrmalā atvērām nelielu konceptveikalu un kafejnīcu, kurā tika piedāvāts Latvijas dizaina apģērbs un interjera priekšmeti, kā arī Illy kafija un zīmola Annas Pannas kūkas. Vasaras sezona tika veiksmīgi aizvadīta un kūrortpilsētā veikalu aizvērām ciet, bet sapratām, ka šāda kombinācija cilvēkiem patīk un ideju var attīstīt jaunā līmenī,» stāsta SIA BOLD Concept Store līdzīpašniece Krista Birmane.

Projekts īstenots aptuveni mēneša laikā.

Visu rakstu Sapulcē Baltijas dizainu lasiet 8. februāra laikrakstā Dienas Bizness.