Trīs jaunie censoņi Miķelis Ziemelis, Indriķis Ziemelis un Toms Bergmanis apvienojuši spēkus un izveidojuši lāzerpeintbola parku Laserdog bijušajā Preses nama ēkā Rīgā un spēj ar savu pakalpojumu pievilināt lielus uzņēmumus, tostarp Swedbank, Statoil un citus, kuri vēlas darbiniekiem nodrošināt kopīgu izklaidi kolektīva saliedēšanas vai atpūtas nolūkos.

Pakalpojuma attīstībā investēti aptuveni 5 tūkst. eiro pašu līdzekļu, un tagad trīs draugi kaļ plānus, kā lāzerpeintbola parku attīstīt tālāk.

Sākotnējā ideja jaunajiem uzņēmējiem bija piedāvāt peintbola atrakciju vasaras festivālos. «Sapratām, ka to nav iespējams īstenot, jo ir pārāk liela ķēpa ar tērpu mazgāšanu un tamlīdzīgi. Taču pēc gada spriedām, ka ideju var īstenot ar lāzerpeintbola ekipējumu. Koncentrējāmies uz Positivus festivālu, tomēr tajā netikām. Kā iemeslu mums minēja, ka tas neatbilstot festivāla koncepcijai,» stāsta Miķelis. Pēc pirmās neveiksmes puiši rokas nenolaida, darbošanās tika turpināta dažādu pilsētas svētku ietvaros. «Sākumā pašiem nebija ekipējuma, to īrējām. Braucām uz Koknesi, Madonu, Jēkabpili. Piedāvājām atrakciju pilsētas svētku ietvaros, ko, protams, bija nepieciešams saskaņot, tostarp tās norises vietu,» viņš piebilst. Ar laiku izkristalizējās, ka, šādi strādājot, rodas problēmas, piemēram, parādās atkarība no laikapstākļiem, nepieciešamība pēc piemērotas atrašanās vietas atrakcijai, kas ietvertu dažādus šķēršļus, lai nebūtu pašiem jāiekārto un jāpielāgo teritorija.

«Runājot par pašvaldību attieksmi pret šādu izklaidi, jāsaka, ka tās bija atsaucīgas, neprasījām no tām naudu. Bija gadījumi pašvaldībās, kad mums izbrīnītā balsī prasīja – vai jums tiešām nevajag naudu? Tas bija standarta jautājums,» piebilst Jurģis.

