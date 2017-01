Puff.lv rosina katram pašam iejusties mākslinieka lomā un radīt individuāla dizaina kreklu, cepuri, legingus, sēžammaisu, spilvenu, kanvu un citas jaukas lietas

Puff.lv ideju virza draugi Mārtiņš Vīndedzis un Oskars Pakers. Viņu veidotajā mājaslapā pieejamais konstruktors veidots tā, lai tajā varētu augšupielādēt fotogrāfiju, zīmējumu vai uzrakstu, kuru pēc tam komanda realizē uz pasūtītāja izvēlētā produkta. «Mūsu pievienotā vērtība, atšķirībā no citiem drukas uzņēmumiem, ir izmantotā sublimācijas tehnika, kas zīmējumu nevis uzdrukā, bet ar karstas spiedes palīdzību iestrādā to audumā iekšā, līdz ar to drukātais materiāls ir īpaši izturīgs – tas nenolobīsies un neizbalēs, turklāt krāsu gamma ir spilgta kā oriģinālā fotogrāfijā. Drīzāk saplīsīs pats krekls, nevis nolobīsies uzdrukātā bilde. Sublimācija strādā tikai audumam, kura sastāvā ir sintētikas šķiedra. Patlaban šādi audumi ir krietni attīstījušies – ir ērti, elpojoši un neburzās,» apgalvo Mārtiņš.

Puff.lv pagaidām darbojas sporta apģērbu ražotāja SIA Sportswear Lab paspārnē, jo šajā uzņēmumā Mārtiņš ir ražošanas vadītājs, savukārt Oskara ikdienas darbs ir saistīts ar programmēšanu kādā IT uzņēmumā. Abi atklāj, ka biznesa idejas pirmsākumi meklējami jau pirms trim gadiem, kad Mārtiņam radās doma par sēžammaisu apdrukāšanu sublimācijas tehnoloģijā, jo tolaik nekas līdzīgs Latvijas tirgū netika piedāvāts.

