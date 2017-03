SIA Grante Utensils no dekoratīvā akmens veido dažādus funkcionālus dizaina priekšmetus – dzērienu glāzītes un virtuves dēlīšus

«Izmantojam dabīgu dekoratīvo akmeni – granītu, marmoru, oniksu. To apstrādājam un mēģinām radīt priekšmetus, kam piemīt skaistums un kuros tiek izmantotas akmens labās īpašības. Piemēram, esam izveidojuši nelielas akmens dzērienu glāzītes – ja tās patur saldētavā un pēc tam tajās ielej kaut ko stiprāku, dzēriens ilgi saglabājas auksts. Meklējam dažādus variantus, kur izmantot akmens labās funkcionālās īpašības un izskatu,» stāsta Pēteris Līdacis, SIA Grante Utensils īpašnieks.

Pirms dažiem gadiem Pēteris bija aizbraucis uz Brīvdabas muzejā notiekošo amatnieku tirdziņu, kur pamanīja izstrādājumus no laukakmens, bet neatrada neko, kas atbilstu viņa vēlmēm. «Pēc izglītības esmu inženieris, un man šķita, ka akmens ir tāds pats materiāls kā jebkurš cits, to varētu apstrādāt līdzīgā veidā. Tā lēnām pagatavoju šo to sev – vienkārši ar stacionāro urbi veidoju dažādus priekšmetus,» saka Pēteris. Viņš sāka domāt par nopietnāku aprīkojumu un uzrakstīja projekta pieteikumu Rīgas domes un Swedbank grantu konkursam Atspēriens. Pētera projekts guva apstiprinājumu un konkursā ieguva 11 tūkstošus eiro.

Visu rakstu Piešķir akmenim pievienoto vērtību lasiet 9. marta laikrakstā Dienas Bizness.