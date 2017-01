Sākam biznesu: Salikt paklāju kā puzli

Zīmola Kutis filca grīdas segumi sākotnēji tika radīta kā alternatīva tradicionālajiem plastikāta puzles paklājiem ar burtiem un cipariem, kurus liela daļa ģimeņu, kurās aug mazi bērni, izmanto atvases aktivitāšu stūrīša iekārtošanai.

«Abas teju vienā laikā bijām bērnu kopšanas atvaļinājumā un saskārāmies ar identisku situāciju. Meklējot grīdas segumu bērnu stūrītim, nebija no kā izvēlēties. Nopirkām jau ierastos krāsainos paklājus, ar kuriem beigu beigās bija noklāta ne vien bērnistaba, bet arī daļa viesistaba, un secinājām, ka nav glīti un var taču atrast gaumīgāku risinājumu,» stāsta zīmola Kutis veidotājas, biznesa idejas attīstītājas Sanda Mangule ar māsīcu Sandu Nesauli.

Doma par jauna produkta piedāvāšanu tirgum radās vairāk nekā pirms gada, kura laikā tika rūpīgi vākta informācija par materiāla iegādes un ražošanas iespējām. Uzņēmējas lūkojās pēc tāda materiāla, kas ir videi draudzīgs un būtu patīkams, ja pa to staigā ar plikām kājām, jo arī zīmols Kutis atvasināts no vārda kut kājiņām. Grīdas segumam bija jābūt no patīkama materiāla, ja šajā vidē spēlējas bērns, tādēļ izvēlēts filca materiāls no otrreizēji pārstrādāta 100% poliestera.

Taujātas par līdzšinējām investīcijām, uzņēmējas atklāj, ka biznesa idejas sākšanas posmā ieguldījušas līdz 10 tūkst. eiro savu līdzekļu.

